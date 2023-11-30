Bir Derdim Var gözyaşlarına boğdu! Doktor Nilüfer'in planı ne?

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Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, Neslihan Arslan, İdil Sivritepe, Sennur Nogaylar, Sami Aksu, Uğur Karabulut, Ata Artman, Eylül Ersöz, Esila Umut, Ezgi Gör, Ava Yaman, Ataberk Mutlu ve Efe Poylu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı, ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alan AyNa Yapım imzalı ‘Bir Derdim Var’ dördüncü bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu.

Dizinin büyük ilgi gören dördüncü bölümünde;

Gizlice Nilüfer ve Ömer’i takip eden Kürşat annesinin söylediklerini duydu.

Büyük bir heyecanla annesine sarılan Kürşat, Zahide’nin bayılmasıyla paniğe kapıldı.

‘Annemi öldürdüm’ diye atak geçiren Kürşat’a Nilüfer yardımcı oldu. Kendine gelen Zahide, Ömer, Nilüfere ve Kürşat’ı evden uzaklaştırdı.

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‘Neden yaptınız bunu’ diye soran Zahide’yi Nilüfer sakinleştirmeye çalıştı.

‘Beni kimse anlayamaz, sen hiç çocuğunu öldürmek istedin mi? Oğlumu öldüremedim ama Fatma’yı öldürdüm. Artık Zahide var!’





KÜRŞAT'IN TEHLİKELİ PLANI

Ömer ve Nilüfer, yaşananları değerlendirdi. O sırada arabada bekleyen Kürşat, gizlice doktor Nilüfer’in cebinden neşteri aldı.

Birlikte hastaneye giden ekip Mederes ile karşılaştı. Savcı Ömer, Menderes’i Kürşat’tan uzaklaştırdı. Zahide’nin ‘tecavüze uğradım’ sözlerinin ardından Menderes ile konuştu ve yaşananları sordu. İfade için adliyeye çağırdı.

KUZEY SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Miray - Leyla’nın çizdiği intihar eden kadın görseli Kuzey’i krize soktu. Annesinin öldüğünü günü hatırlayan Kuzey’e doktorlar sakinleştirici yapmak zorunda kaldı.

Kamera kayıtlarını inceleyen Nilüfer, Miray’ın tedavisine daha çok dikkat edilmesi gerektiği konusunda arkadaşlarını uyardı.

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Kürşat hakkındaki gerçekleri de doktor arkadaşlarıyla paylaşan Nilüfer, Kürşat’ın tecavüz sonucu dünyaya geldiğini söyledi.

Tecavüze uğradığı günü hatırlayan Zahide (Fatma) yemek yaparken elini yaktı. Zahide’nin yanına eşi geldi.

Kuzey’le yakından ilgilenen Nilüfer, onunla sohbet etti. İlacın etkisinde olan Kuzey, yeniden sakinleştirici verilmesini istedi.



‘Her şeyi duyuyorum, konuştuklarınızı... Hak verme bana hoca! Dünyanın sesini kıs’

Kuzey’in mahkemesine kısa bir süre kala babaannesiyle görüşen Nilüfer, bilgi almaya çalıştı.



’Kuzey evde ne yapar’ diye soran Nilüfer’e babaannesi, ‘odasının kapısını kilitler hiç girmedim’ cevabını verdi.

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SAVCI ÖMER, MENDERES'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Menderes’in peşine düşen Ömer, arkadaşlarıyla içki içerken gördü. Menderes’in yanına giden Savcı Ömer, her şeyi bildiğini söyledi. Menderes de ‘şahidin var mı’ diye sordu.

Ömer de ‘Nerede tecavüz ettin Fatma’ya, annen-baban biliyor mu, Kürşat biliyor mu? Artık biliyor’ sözleriyle cevap verdi.

Krizi atlatan Kuzey, odasına geçti. Kürşat’la baş başa kalan Kuzey sohbet etti.

Kürşat, Kuzey’den kendisini yine kaçırmasını istedi. Kuzey de yardım etmeyeceğini söyledi.

KÜRŞAT’IN KABUSU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zahide, hastaneye gidip Kürşat’ı ziyaret etti. Oğluna kötü davranan Zahide ‘Ben sana her baktığında o uğursuz adamı göreceğim’ sözleriyle Kürşat’ı tersleyip onu terk etti. Çaresiz kalan Kürşat gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra uykusundan uyanan Kürşat kabus gördüğünü anladı.

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Savcı Ömer, Menderes’in ceza alması için işlemlere başladı. Nilüfer de bunun yanlış bir zamanlama ve her şey için daha çok erken olduğunu söyledi. İkili birlikte Zahide’nin yanına gitti.

Kuzey’in ceza almaması için uğraşan Nilüfer odasının anahtarını buldu. Doktor Yusuf ve İpek, Kuzey’in evine gitti. Kuzey’in odasına giren ikili gördükleri karşısında şaşkına uğradı.

BENİ CELLADIMLA EVLENDİRDİLER! - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zahide ile konuşan Nilüfer, Kürşat hakkında annesine bilgi verdi. Zahide ise oğlunu görmek istemediğini söyledi. Doktor Nilüfer de ‘Siz kendi acılarınızın kat ve kat fazlasını ona yapıyorsunuz şu an’ karşılığını verdi.

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“Döve döve evlendirdiler beni, celladımla. Ben bu ellerle evladımı öldürmeye kalktım.”

Karamsarlığa kapılan Zahide’ye Nilüfer ve Ömer destek oldu. Zahide geçmişte yaşadıklarını tek tek eşine anlattı. Gerçekleri sakladığı için eşinden tepki gördü.

Birlikte hastaneye dönen ikili yol boyunca sohbet etti. Nilüfer bir an 15 yaşındaki haliyle konuşmaya başladı. Daha sonra da Ömer durumu anlamasın diye arabadan indi.

Kuzey’in odasında çekilen fotoğrafları ekip değerlendirdi. Kuzey’in özel yetenekleri olduğunu düşünen ekip, mahkemede bunu kullanmaya karar verdi.

Nilüfer de bu gerçeği Kuzey ile paylaştı: ‘Beynin yetersiz uyaranlar yüzünden acı çekiyor olabilir’

Kuzey’e kitaplar getiren Nilüfer çözmesini istedi.

Doktor Savaş ile Damla hoca arasında yaşanan yasak aşk ekrana yansıdı. Damla hoca aralarında geçenleri sonlandırdı.

Doktor Yusuf, arkadaşı Nilüfer ile geçmişi hakkında konuşmak istedi. Kürşat’ın yaşadıklarıyla benzer şeyler yaşadığını dile getirdi.

O KADINA MI İNANACAKSIN? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sarhoş bir şekilde hastaneye gelen Mendres oğlu Kürşat’a ulaşmaya çalıştı.

Zahide’nin anlattıkları 'yalan' diyen Menderes, ‘Gençtim o zaman, sevdim o kadını. Çok sevdim, aşık oldum. O da beni ‘sever’ diye düşündüm. Sevmedi! Beni bırak seni de sevmedi. Elleriyle kendi oğlunu öldürmeye çalıştı. O yüzden hapis yattı. Şimdi kararını sen vereceksin oğlum. O kadına mı inanacaksın, babana mı?’ sözleriyle oğlunu ikna etmeye çalıştı.

Menderese sarılan Kürşat cebinden çıkardığı neşteri babasının boynuna dayadı. Doktor Nilüfer, Kürşat’a annesiyle yaşayacağı güzel günleri hayal etmesini söyledi. Bu süreçte kendisine ve annesine destek olacağına söz verdi. Kürşat elindeki kesici aleti bırakıp Nilüfer’e sarılıp ağladı.

SALİH'TEN KÜRŞAT'A DESTEK

Zahide’nin eşi Salih ‘o sabinin ne günahı var’ sözleriyle Kürşat’ı bırakmaması gerektiğini söyledi. Zahide de Menderes’in ailesine zarar vermesinden korktuğunu söyledi.

Kuzey’in yanına giden Nilüfer, annesiyle olan fotoğrafını gösterdi ve üç yaşındaki halini konuşmak istedi: ‘Ne hatırlıyorsan anlat, artık bunları konuşalım. Senin suçun değil, anneni kurtarmak istedin ama kurtaramadın’

Kuzey ise ‘Yapamadım, annemi kurtaramadım. Annemi kurtaramadım. Beceremedim olmadı’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.

Nilüfer hoca ve Kuzey arasında geçen diyalog duygusal anlara sahne oldu. Duruşma günü Kuzey, Özge’nin yardımıyla kitaptaki bütün soruları çözdü.

MENDERES TUTUKLANDI

Zahide’nin şikayeti sonrası Menderes tutuklandı. Zahide ve eşi Salih, Kürşat’ı ziyarete gitti. Anne-oğulun kavuşması izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

NİLÜFER ŞİZOFREN Mİ? - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zor günleri atlatan Kuzey, hastanede arkadaşlarına veda edip duruşmaya gitti. Nilüfer, duruşmada Kuzey’in tedavisinin bitmediğini söyleyip serbest bırakılmasının önüne geçti. Nilüfer’in ifadesinin ardından sinir krizi geçiren Kuzey, ‘bu kadın deli’ sözleriyle adliyede bağırdı.

Olanlara anlam veremeyen Savcı Ömer, Nilüfer ile geçmişte yaşadığı tuhaf olayları hatırladı.

Gerçek, duruşma öncesi Kuzey’in babaannesinin Nilüfer’e söyledikleriyle ortaya çıktı: ‘Oğlum hapisten çıkmış’