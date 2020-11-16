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Haber Giriş: 16.11.2020 - 08:36 | Son Güncelleme:

Bir annenin en zor sınavı

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Bir annenin en zor sınavı
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Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Bir Annenin Günahı’, 21 Kasım Cumartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Dizi, çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını izleyiciyle buluşturacak.

KANAL D’nin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği dram türündeki dizisi “Bir Annenin Günahı”, 21 Kasım Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Özge Özberk, Musa Uzunlar, Emre Kınay, Pamir Pekin gibi deneyimli oyunculara Mert Yazıcıoğlu ve Simay Barlas gibi genç isimlerin eşlik ettiği dizinin yönetmen koltuğunda Filiz Gülmez Pakman oturuyor.

Kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını işleyen dizide, “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?”, “Bir anne, bir baba çocuğu için neleri göze alır?” soruları bir kez daha tartışmaya açılacak.

Bir annenin en zor sınavı

İMKÂNSIZ AŞK
Senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı “Bir Annenin Günahı”nda, Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf karakteriyle, Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur arasında yaşanacak imkânsız aşk da her yaştan izleyiciyi ekrana bağlayacak.

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