Betül Böçkün Doya Doya Moda’da neden yok, ayrıldı mı?
Doya Doya Moda’nın yeni bölüm tanıtımı ardından Betül Böçkün’ün akıbeti merak konusu oldu. Tanıtımda görülmeyen Betül Böçkün’ün durumunu açıklayan jüri üyesinin “üzülerek açıklayacağım” sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Betül Böçkün’e ne oldu? Doya Doya Moda’da neden yok, ayrıldı mı?
Doya Doya Moda jüri üyesi Umut Eker’den Betül Böçkün açıklaması geldi. Eker’in “Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Az önce aldığımız habere göre Betül…” sözleri ardından gözler Betül Böçkün’e çevrildi. Konuya dair henüz açıklama yapmayan Betül Böçkün, “Ddm (Doya Doya Moda) evindeki son kombin olarak buda burada dursun..” paylaşımıyla yarışmadan ayrıldığını duyurdu.