Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan'ın hayatının bilinmeyenleri

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak 23 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşında futbol oynamaya başlayan Berkan Karabulut, sadece futbolla değil, sporun pek çok dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. Aradan geçen süre ardından 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Berkan Karabulut, tescilli bir güzel olan Lale Onuk ile birlikte.

Survivor Berkan Karabulut kendini şu şekilde tanımlıyor: “Hayatım boyunca hep mücadele edebileceğim kulvarlarda bulundum, kolay yollar yerine beni tatmin edeceğini bildiğim zorlu yokuşları çıkmayı tercih ettim. İnsan ilişkilerimin iyi olduğunun farkındayım ve bulunduğum ortamda elimden geldikçe pozitif ve ferah bir enerji yaratmaya çalıştığım bir hayat yaşıyorum. Birçok meslek yapabilecek kapasiteye sahibim bunu biliyorum ama yaptığım mesleğin beni en fazla çektiği nokta sağlıklı yaşamın içinde olup çevreme 7'den 77'ye sağlığı aşılayıp içimdeki enerjiden kimine çok kimine az paylaştırabiliyor olmam."

Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk kimdir?

Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Lale Onuk 22 yaşında. Survivor Berkan’ın sevgilisi Lale Onuk, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.