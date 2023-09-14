‘Ben İstanbul’a dönüyorum’ Gece, Özgür'ün hayallerini yıktı!

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Kaza gününü hatırlayan Ceren, Emir’i yanına çağırdı.

Emir’i karşısına alan Ceren, ‘Artık her şeyi hatırlıyorum Emir bana çarpan sendin sözleriyle gerçekleri’ bildiğini söyledi.

Ceren’e kendini anlatmaya çalışan Emir ne yapacağını bilemedi.

Ceren ise Emir’e ‘Sana aşık olmama izin verdin’ sözleriyle tepki gösterdi.

Köşeye sıkışan Emir, Ceren’e aşık olduğunu söyleyip onu ikna etmeye çalıştı.

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Özgür ise Gece’nin masum olduğu görüntüleri sosyal medyaya yüklerken belleğin çalındığını fark etti.

Flaş diskin kaybolduğunu gören Özgür, kardeşi Rüzgar’a belleği alıp almadığını sordu. Büyük panik yaşayan ekip çaresiz kaldı.

Flaş diski alan Emir, aldığı delili Harun’a verdi.

Sosyal hizmetler görevlileri Gülce’nin geleceği ile konuşmak için Olgun Ailesi’nin kapısına dayandı. Sosyal hizmetlerden gelen yetkili Gülce hakkında kararı verdi:

Biz Gülce’nin mutlu ve sağlıklı yetişmesini istiyoruz. O yüzden Gülce’nin sosyal hayata daha adapte olabilmesi için kaynaştırma öğrencisi olmasını istiyoruz. Gülce normal bir lisede akranlarıyla eğitim hayatına devam etmeli

GÜLCE OKULA BAŞLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kızlarının geleceği için harekete geçen Olgun Ailesi, Gülce’yi okula yazdırdı. Öğretmeni Gülce’yi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Okulun ilk günü zorluklar yaşayan Gülce arkadaşlarına uyum sağlayamadı. Gülce’nin okuldaki destekçisi ise Alican oldu.

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Cem ile eşi Verda ise kızlarını okul çıkışına kadar bekledi.

Eşinin kendisine davranışlarından şüphelenen Cem sorunun ne olduğunu sordu. Verda ise aldatıldığını düşünüp eşine tepki gösterdi.

Fatma Baba torunu Berkay’ı arayıp domates yapmak için ayarladığı çalışanların dükkana gelmediğini söyledi. Berkay da ekibi toplayıp restorana gitti.

Mafya ile iş yapan Harun ise sevkiyatlar aksayınca zor duruma düştü. Evine kesik balık kafası gönderen mafya Harun’u oğluyla tehdit etti. Harun da Fikret ile buluşup Özgür’ü ikna etmesi konusunda uyardı.

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Emir, Ceren’e aşık olduğuna inandırmak için yeni bir plan yaptı. Ceren ile yakından ilgilenen Emir, sözleriyle destek oldu. Ceren ise endişelerini dile getirdi.

Teneffüste zor anlar yaşayan Gülce, üstüne kahve dökülünce panik atak geçirdi. Krize giren Gülce kahve lekesini çıkarmak için lavaboya gitti. Üstü ıslanan Gülce’ye Alican gömleğini verdi.

Fatma Baba’nın dükkanına giden ekip hep birlikte salça yaptı.

ÖZGÜR'ÜN PANSUMANI GECE'DEN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Domates soyarken elini kesen Özgür’e ilk müdahaleyi Gece yaptı.

Özgür’ün etrafında dolaşan Fikret, Berkay’ı tedirgin etti.

Okul çıkışı ailesiyle buluşan Gülce okulun ilk gününü anlattı. Alican da Gülce’ye eşlik etti. Kıyafetine ne olduğunu soran Cem, kızının üzerinde Alican’ın gömleğini görünce sitem etti.

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Gece akşam yemeğinde ailesine üniversite için İstanbul’a gideceğini söyledi. Ailesi ise Gece’nin kararına karşı çıktı.

Sürekli Özgür’ün etrafında dolanan Fikret, Berkay’ın tepkisiyle karşılaştı. Olanlar karşısında sinirlenen Berkay, Özgür’den her şeyi anlatmasını istedi.

Berkay’a yaşadığı maddi zorlukları anlatan Özgür, ek işe ihtiyacı olduğu için böyle bir yola girdiğini söyledi. Özgür daha sonra işe girdiğinin müjdesini verdi.

Ailesiyle sorunlar yaşayan Gece arkadaşı Sera’nın yanına gitti. Aldığı kararın arkasında duran Gece, Özgür’den gelecek teklif karşısında ise ne yapacağını bilmediğini söyledi.

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Ceren ile Emir birlikte vakit geçirdi. Başlarda Emir’in aşkına inanmadığını söyleyen Ceren ‘Sana haksızlık etmişim’ dedi.

ROMANTİK SU SAVAŞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür’ün yeni işini kutlayan Rüzgar ve Berkay’a Gece ile Sera da dahil oldu. Su savaşı yapan ekip eğlenceli anlar yaşadı.

Gülce’yi okula yolcu eden Cem’in başı döndü yere düştü. Eşini gören Verda ise ne yapacağını bilemedi. Gülce’yi okula bırakan Verda, velilerin söylediklerine tepki gösterdi:

Farklılar onlar, dünyaya farklı pencereden bakıyorlar. Kendi dünyalarında kendi düzenleri var

Kızını okula bıraktıktan sonra Fatma Baba’nın mekanına giden Verda geçirdiği süreci anlattı. Üst üste aksilikler yaşayan Verda, ‘artık tükenmiş durumdayım’ sözleriyle içini döktü.

Özgür yeni iş yerine gidip iş başı yaptı. Gece ve Sera, Özgür’ü çalıştığı kafede ziyaret etti. Müşterilerin Özgür’e ilgisini fark eden Gece kıskançlık krizi yaşadı.

Özgür’ü bir türlü ikna edemeyen Fikret, Harun’dan dayak yedi. Özgür’ün çalıştığı mekana giden Fikret tehdit edildiğini anlattı. Özgür ise artık balık kaçakçılığı yapmayacağını söyledi.

Ceren, Emir’le otururken Sera ve Gece’yi gördü. İkiliyi masaya davet eden Ceren, Gece ile tanıştı.

Emir’e olan aşkını anlatan Ceren, Gece ve Emir’in İstanbul’a okumaya gideceğini öğrenince sinirlendi.

Ceren’le film gecesi organize eden Emir, bilgisayarının ekranında Gece ile çekildiği fotoğrafı kaldırmayı unutunca zor duruma düştü. Emir’in Gece’yi unuttuğuna inanmayan Ceren, ‘O zaman İstanbul’a gitmeyeceksin, burada benimle kalacaksın’ dedi.

Özgür’e İstanbul’a gideceğini söylemeye hazırlanan Gece akşam buluşmayı teklif etti.

GÜLCE İSTANBUL'A DÖNÜYOR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sahilde buluşan ikili romantik anlar yaşadı. Özgür, Gece’ye aşık olduğu söylemeye hazırlanırken Gece’nin ‘Ben İstanbul’a dönüyorum.’ sözleriyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.