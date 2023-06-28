Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor!

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Ünlü oyuncu haberi, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Herkese iyi bayramlar! Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor...

Ailemizi inşallah büyüteceğimiz, Milat & Melodi’ ye kardeş beklediğimiz için, bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz.... Çok seviniyoruz... Melodi & Milat & Mehmet Şah & ben çok heyecanlıyız...Büyük bir aşkla bekliyoruz seni..."

İşte ünlülerin bayram paylaşımları...

AYÇA BİNGÖL

İyi bayramlar... Neşeniz eksik olmasın.

İyi bayramlar...

HADİSE

İyi bayramlar

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ÖZGE GÜREL

Kapı önücülük valla Trakya’da gelenek, az kaldı ikna edeceğim... İyi Bayramlar!

SEDA SAYAN

İyi Bayramlar herkese... sağlıklı, mutlu inşallah

OZAN ORHON

''Orhon'' ailesi olarak herkese mutlu,sağlıklı,huzurlu iyi bayramlar dileriz