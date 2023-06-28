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Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor!

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#Ünlülerden Bayram Pozları#Kurban Bayramı#Sosyal Medya
Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 15:03

Geçtiğimiz aralık ayında avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen Wilma Elles'ten bebek müjdesi geldi.

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Ünlü oyuncu haberi, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Herkese iyi bayramlar! Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor...
Ailemizi inşallah büyüteceğimiz, Milat & Melodi’ ye kardeş beklediğimiz için, bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz.... Çok seviniyoruz... Melodi & Milat & Mehmet Şah & ben çok heyecanlıyız...Büyük bir aşkla bekliyoruz seni..."

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

İşte ünlülerin bayram paylaşımları... 

AYÇA BİNGÖL

İyi bayramlar... Neşeniz eksik olmasın. 

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor


EMİNE ÜN

İyi bayramlar...

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

HADİSE

İyi bayramlar

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Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

ÖZGE GÜREL

Kapı önücülük valla Trakya’da gelenek, az kaldı ikna edeceğim... İyi Bayramlar! 

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

SEDA SAYAN

İyi Bayramlar herkese... sağlıklı, mutlu inşallah

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

OZAN ORHON

''Orhon'' ailesi olarak herkese mutlu,sağlıklı,huzurlu iyi bayramlar dileriz

Bebek müjdesini böyle duyurdu: Ailemiz genişliyor

 

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#Ünlülerden Bayram Pozları#Kurban Bayramı#Sosyal Medya

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