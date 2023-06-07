Oğlu değil, kızı olacak! Bebeğin ismi belli oldu

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Dizinin yeni bölümünde;

Derya'dan evlatlık olduğunu öğrenen Dönüş, Eskişehir'e gitti.

Türkan'a beklediği haber; kızını annesinin mezarı başında ağlarken bulan Fatih'ten geldi.

DÖNÜŞ ACILARIYLA YÜZLEŞTİ

Endişesinin yerini sevinç alan Türkan, Kormanlar'dan ayrıldığını söyleyerek Kartal Köksal'a "İş teklifiniz hala geçerli mi?" diye sordu.

Türkan'ın sorusu Kartal'ı büyük bir kararsızlığa itti.

Eli mahkum bir şekilde ailesinin yanında geri dönen Dönüş, teselliyi halasında buldu.

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Kartal ile Türkan'ın iş yemeğini mahveden Somer, gece boyunca eski eşinin kapısından ayrılmadı.

Somer'in haline kayıtsız kalamayan Türkan, onunla son bir konuşma yaptı.

SOMER, TÜRKAN'IN NEFRETİNE RAZI GELDİ

Bir gün seni affedeceğim Somer ama bugün değil çünkü seni hala seviyorum...

Kızını görmek için Kormanlar'ın kapısına dayanan Mine, Rüçhan Hanımın yeni planı ile neye uğradı.

Somer ve Türkan arasında yaşanan krizden dolayı anlaşmadan vazgeçen Kartal, onlara bir şans daha verdi.

Öğrendiklerinin ağırlığıyla ezilen Dönüş, annesine dair detayları öğrenmek için Fatih ile konuştu.

Serdar'ın özrünü kabul etmeyen Dönüş, sevgilisine "Seni bir daha görmek istemiyorum" dedi.

Yaptıklarından dolayı vicdan azabı çeken Derya, Dönüş'e ulaşmanın bir yolunu aramaya başladı.

Rüçhan, Türkan ile Somer'i yeniden bir araya getirmek için Mine ile işbirliği yaptı.

RÜÇHAN, MİNE'Yİ KOZ OLARAK KULLANDI

Kızına kavuşmanın ümidi ile Türkan'ın iş yerine giden Mine, ona Somer ile arasında hiçbir şey olmadığını söyledi.

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Mine'nin sözlerine inanmayan Türkan'ın kafası karıştı.

Arkadaşlarıyla proje kutlamasına giden Derya, bir anda karşısında bulunca şaşırdı.

Ortamdan hoşlanmayan Mustafa'nın gerginliği yüzüne yansıdı.

Derya'nın telefonlarına çıkmayan Dönüş, Türkan'a da aynı tepkiyi verdi.

Abla kardeşin arasındaki mesafeye kayıtsız kalamayan Somer, sabah erkenden Dönüş'ü alarak Türkan'ın evine getirdi.

İki kardeş yıllar sonra büyük bir yüzleşme yaşarken, Dönüş'ü sakinleştirmek Türkan'a düştü.

TÜRKAN, DÖNÜŞ'ÜN YARALARINI SARDI

Sen hayatın bize verdiği en güzel hediyesin

Feride'nin hastane kayıtlarına ulaşan Serdar, bulduklarını bir notla birlikte Dönüş'ün odasına bıraktı.

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Demek ki sen en başından beri her şeyi biliyordun... Beni hiç sevmemişsin, sadece acımışsın

Kontrol için Rüçhan ve Somer ile birlikte doktora giden Türkan, bebeğin cinsiyetinin erkek değil kız olduğunu öğrendi.

Türkan, bebeğine 'Defne' adını vereceğini söyledi.

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Rüçhan, Mine'nin sözlerini hatırladı.

Bir sefilin bedduasına kaldık

Dizinin final sahnesinde;

Yazdığı kitap aile bireylerine ulaşan Dönüş, kimseye haber vermeden gittiği adreste anneannesini buldu.

DÖNÜŞ, AİLESİNDEN HESAP SORACAK MI?