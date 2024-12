BBC seÃ§tiâ€¦ Ä°ÅŸte 2024â€™Ã¼n en iyi filmleri

Haberin Devamı

BBC’nin, Nicole Kidman’ın başrolünü oynadığı cesur sahneleriyle konuşulan Babygirl, yılın en çok merak edilen yapımı Gladiator II ve katıldığı festivallerden büyük övgülerle dönen, Vatikan’da yapılan papalık seçimini anlatan Conclave gibi filmlerin yer aldığı listenin sırasız olduğunu belirttiğinin altını çizelim.

İşte yılın en iyi 20 filmi…

Immaculate

Michael Mohan tarafından yönetilen ve aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenen Sydney Sweeney’nin başrolünde olduğu film bir İtalyan manastırında her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğrenen Amerikalı bir rahibe adayının başından geçen korkunç olayları anlatıyor.





Love Lies Bleeding

İlk uzun metrajlı korku filmi Saint Maud ile büyük beğeni toplayan İngiliz yönetmen Rose Glass'ın ikinci filmi olan Love Lies Bleeding, küçük bir kasabada spor salonu işleten bir kadının bir yandan gangster babasından kaçarken bir yandan da kız kardeşini kötü giden evliliğinden vazgeçirmeye çalışmasını anlatıyor. Kasabaya gelen bir yabancı ise bir anda her şeyi altüst ediyor. Filmin başrollerinde ise Kristen Stewart, Ed Harris ve Jena Malone var.





La Chimera

2018 yapımı Happy as Lazzaro ile dikkatleri çeken Alice Rohrwacher'in 1980'lerde Toskana'da geçen yeni filmi La Chimera da zengin dokulu gerçekçilik ve hayaller arasındaki çizgide yürüyor.





Io Capitano

Daha iyi bir yaşam arayışıyla Senegal'den ayrılan 16 yaşındaki bir çocuğun tehlikeli yolculuğunu anlatan bu film gerilim yüklü ama bir o kadar da insancıl bir göçmen dramı. Yönetmeni Matteo Garrone’ye Venedik Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazandıran film profesyonel bir oyuncu olmayan yıldızı Seydou Sarr’a da en iyi genç erkek oyuncu ödülünü kazandırmıştı.

Blitz

Steve McQueen'in yönettiği ve başrolünde Saoirse Ronan’nın yer aldığı film 2. Dünya Savaşı sırasında oğlunu İngiltere kırsalına yollayan bir annenin ona kavuşma mücadelesi anlatılıyor.





A Real Pain

Jesse Eisenberg’in hem yönettiği hem de başrolünü Kieran Culkin’le paylaştığı film büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini keşfetmek için Polonya'ya giden iki kuzenin hikâyesini anlatıyor.





I'm Still Here

Eunice Paiva adında bir kadının ve beş çocuğunun hayatı, kocası eski Brezilya İşçi Partisi milletvekili Rubens Paiva'nın ortadan kaybolmasının ardından tepetaklak oluşunu anlatan film Brezilya’nın en iyi yabancı film Oscar’ına aday seçilen filmi.

The Seed of the Sacred Fig

İranlı yönetmen Muhammed Rasulof’un yeni filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterilmişti. Muhammed Rasulof, filmi yüzünden ülkesinde hapis cezasına çarptırılınca İran’dan kaçmıştı.





Robot Dreams

Listedeki tek animasyon filmi olan Robot Dreams dostluğu birbirinde bulan bir robot ve köpeğin duygu dolu maceralarını anlatıyor.





Hard Truths

Usta yönetmen Mike Leigh’nin bir kez daha Marianne Jean-Baptiste’le çalıştığı bu son filmi yer yer komik olsa da orta yaşlı ve etrafında huysuzluğuyla nam salmış bir kadının dramını anlatıyor.

Emilia Perez

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden Emilia Perez bir mafya patronunun geçirdiği değişim ve sonrasında yaşananları müzikal şekilde anlatıyor. Film, başrolleri paylaşan kadın oyuncularının tümüne Cannes’da Altın Palmiye kazandırmıştı.

All We Imagine as Light

Hindistan’ın Oscar adayı olan ve eleştirmenler tarafından büyük övgüyle karşılanan film üç kadının sıra dışı dostluğunu ve dayanışmasını üst düzey bir görsellikle anlatıyor.

Civil War

ABD’nin yakın gelecekteki çöküşünü gazetecilik perspektifinden anlatan Alex Garland'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filminin başrollerinde Kirsten Dunst ve gerçek hayattaki eşi Jesse Plemons yer alıyor.

Babygirl

Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği bu erotik gerilimde New York'ta yaşayan üst düzey bir yöneticinin şirketin yeni stajyeri ile yaşadığı gizli ilişki anlatılıyor.

Nosferatu

Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu merakla beklenen vampir filminin başrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor.

Gladiator II

İlk filmden yıllar sonra çekilen bu Ridley Scott imzalı epik yapımda başrolleri bu kez Paul Mescal ve Pedro Pascal paylaşıyor. Denzel Washington da filmdeki performansıyla ödüllere göz kırpıyor.

Perfect Days

Efsane yönetmen Win Wenders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Japonya’da umumi tuvaletleri temizleyen Hirayama adlı bir adamın gündelik yaşantısı şiirsel bir dille anlatılıyor. Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen filmin başrolündeki Kôji Yakusho performansıyla göz kamaştırıyor.

Conclave

Papalık seçimlerinin yapılacağı Vatikan’da yaşanan gerilimli günleri perdeye taşıyan film bu yılın en çok konuşulan yapımlarından. Başrolde ise usta aktör Ralph Fiennes var.

Anora

Bağımsız sinemanın başarılı yönetmeni Sean Baker’ın son filmi modern bir peri masalını çarpıcı bir finalle sunuyor. Filmin başrolündeki Mikey Madison’ın performansı eleştirmenler tarafından övgüye boğulmuştu.

The Substance

Ülkemizde Cevher adıyla gösterime giren ve Demi Moore ile Margaret Qualley’yi buluşturan film hem büyük övgüler aldı hem de eleştirilere hedef oldu. Yaşlanan bir Hollywood yıldızının kendi bedeniyle girdiği savaşı anlatan film Cannes’da en iyi senaryo ödülünü kazanmıştı.