BBC seÃ§tiâ€¦ Ä°ÅŸte 2024â€™Ã¼n en iyi filmleri

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BBCâ€™nin, Nicole Kidmanâ€™Ä±n baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± cesur sahneleriyle konuÅŸulan Babygirl, yÄ±lÄ±n en Ã§ok merak edilen yapÄ±mÄ± Gladiator II ve katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festivallerden bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼lerle dÃ¶nen, Vatikanâ€™da yapÄ±lan papalÄ±k seÃ§imini anlatan Conclave gibi filmlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± listenin sÄ±rasÄ±z olduÄŸunu belirttiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izelim.

Ä°ÅŸte yÄ±lÄ±n en iyi 20 filmiâ€¦

Immaculate

Michael Mohan tarafÄ±ndan yÃ¶netilen ve aynÄ± zamanda filmin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¼stlenen Sydney Sweeneyâ€™nin baÅŸrolÃ¼nde olduÄŸu film bir Ä°talyan manastÄ±rÄ±nda her ÅŸeyin gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen AmerikalÄ± bir rahibe adayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan geÃ§en korkunÃ§ olaylarÄ± anlatÄ±yor.





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Love Lies Bleeding

Ä°lk uzun metrajlÄ± korku filmi Saint Maud ile bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplayan Ä°ngiliz yÃ¶netmen Rose Glass'Ä±n ikinci filmi olan Love Lies Bleeding, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada spor salonu iÅŸleten bir kadÄ±nÄ±n bir yandan gangster babasÄ±ndan kaÃ§arken bir yandan da kÄ±z kardeÅŸini kÃ¶tÃ¼ giden evliliÄŸinden vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Kasabaya gelen bir yabancÄ± ise bir anda her ÅŸeyi altÃ¼st ediyor. Filmin baÅŸrollerinde ise Kristen Stewart, Ed Harris ve Jena Malone var.





La Chimera

2018 yapÄ±mÄ± Happy as Lazzaro ile dikkatleri Ã§eken Alice Rohrwacher'in 1980'lerde Toskana'da geÃ§en yeni filmi La Chimera da zengin dokulu gerÃ§ekÃ§ilik ve hayaller arasÄ±ndaki Ã§izgide yÃ¼rÃ¼yor.





Io Capitano

Daha iyi bir yaÅŸam arayÄ±ÅŸÄ±yla Senegal'den ayrÄ±lan 16 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun tehlikeli yolculuÄŸunu anlatan bu film gerilim yÃ¼klÃ¼ ama bir o kadar da insancÄ±l bir gÃ¶Ã§men dramÄ±. YÃ¶netmeni Matteo Garroneâ€™ye Venedik Film Festivali'nde en iyi yÃ¶netmen Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±ran film profesyonel bir oyuncu olmayan yÄ±ldÄ±zÄ± Seydou Sarrâ€™a da en iyi genÃ§ erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Blitz

Steve McQueen'in yÃ¶nettiÄŸi ve baÅŸrolÃ¼nde Saoirse Ronanâ€™nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± film 2. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda oÄŸlunu Ä°ngiltere kÄ±rsalÄ±na yollayan bir annenin ona kavuÅŸma mÃ¼cadelesi anlatÄ±lÄ±yor.





A Real Pain

Jesse Eisenbergâ€™in hem yÃ¶nettiÄŸi hem de baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Kieran Culkinâ€™le paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± film bÃ¼yÃ¼kannelerinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan kÃ¶klerini keÅŸfetmek iÃ§in Polonya'ya giden iki kuzenin hikÃ¢yesini anlatÄ±yor.





I'm Still Here

Eunice Paiva adÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n ve beÅŸ Ã§ocuÄŸunun hayatÄ±, kocasÄ± eski Brezilya Ä°ÅŸÃ§i Partisi milletvekili Rubens Paiva'nÄ±n ortadan kaybolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tepetaklak oluÅŸunu anlatan film Brezilyaâ€™nÄ±n en iyi yabancÄ± film Oscarâ€™Ä±na aday seÃ§ilen filmi.

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The Seed of the Sacred Fig

Ä°ranlÄ± yÃ¶netmen Muhammed Rasulofâ€™un yeni filmi, Cannes Film Festivali'nde gÃ¶sterilmiÅŸti. Muhammed Rasulof, filmi yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkesinde hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lÄ±nca Ä°ranâ€™dan kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.





Robot Dreams

Listedeki tek animasyon filmi olan Robot Dreams dostluÄŸu birbirinde bulan bir robot ve kÃ¶peÄŸin duygu dolu maceralarÄ±nÄ± anlatÄ±yor.





Hard Truths

Usta yÃ¶netmen Mike Leighâ€™nin bir kez daha Marianne Jean-Baptisteâ€™le Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu son filmi yer yer komik olsa da orta yaÅŸlÄ± ve etrafÄ±nda huysuzluÄŸuyla nam salmÄ±ÅŸ bir kadÄ±nÄ±n dramÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

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Emilia Perez

Bu yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan filmlerinden Emilia Perez bir mafya patronunun geÃ§irdiÄŸi deÄŸiÅŸim ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± mÃ¼zikal ÅŸekilde anlatÄ±yor. Film, baÅŸrolleri paylaÅŸan kadÄ±n oyuncularÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne Cannesâ€™da AltÄ±n Palmiye kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

All We Imagine as Light

Hindistanâ€™Ä±n Oscar adayÄ± olan ve eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼yle karÅŸÄ±lanan film Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± dostluÄŸunu ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¼st dÃ¼zey bir gÃ¶rsellikle anlatÄ±yor.

Civil War

ABDâ€™nin yakÄ±n gelecekteki Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gazetecilik perspektifinden anlatan Alex Garland'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu filminin baÅŸrollerinde Kirsten Dunst ve gerÃ§ek hayattaki eÅŸi Jesse Plemons yer alÄ±yor.

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Babygirl

Nicole Kidman'Ä±n baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi bu erotik gerilimde New York'ta yaÅŸayan Ã¼st dÃ¼zey bir yÃ¶neticinin ÅŸirketin yeni stajyeri ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gizli iliÅŸki anlatÄ±lÄ±yor.

Nosferatu

Robert Eggers'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu merakla beklenen vampir filminin baÅŸrollerinde Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alÄ±yor.

Gladiator II

Ä°lk filmden yÄ±llar sonra Ã§ekilen bu Ridley Scott imzalÄ± epik yapÄ±mda baÅŸrolleri bu kez Paul Mescal ve Pedro Pascal paylaÅŸÄ±yor. Denzel Washington da filmdeki performansÄ±yla Ã¶dÃ¼llere gÃ¶z kÄ±rpÄ±yor.

Perfect Days

Efsane yÃ¶netmen Win Wenders'Ä±n yÃ¶netmen koltuÄŸunda oturduÄŸu filmde, Japonyaâ€™da umumi tuvaletleri temizleyen Hirayama adlÄ± bir adamÄ±n gÃ¼ndelik yaÅŸantÄ±sÄ± ÅŸiirsel bir dille anlatÄ±lÄ±yor. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± festivallerden Ã¶dÃ¼llerle dÃ¶nen filmin baÅŸrolÃ¼ndeki KÃ´ji Yakusho performansÄ±yla gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Conclave

PapalÄ±k seÃ§imlerinin yapÄ±lacaÄŸÄ± Vatikanâ€™da yaÅŸanan gerilimli gÃ¼nleri perdeye taÅŸÄ±yan film bu yÄ±lÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan yapÄ±mlarÄ±ndan. BaÅŸrolde ise usta aktÃ¶r Ralph Fiennes var.

Anora

BaÄŸÄ±msÄ±z sinemanÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± yÃ¶netmeni Sean Bakerâ€™Ä±n son filmi modern bir peri masalÄ±nÄ± Ã§arpÄ±cÄ± bir finalle sunuyor. Filmin baÅŸrolÃ¼ndeki Mikey Madisonâ€™Ä±n performansÄ± eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan Ã¶vgÃ¼ye boÄŸulmuÅŸtu.

The Substance

Ãœlkemizde Cevher adÄ±yla gÃ¶sterime giren ve Demi Moore ile Margaret Qualleyâ€™yi buluÅŸturan film hem bÃ¼yÃ¼k Ã¶vgÃ¼ler aldÄ± hem de eleÅŸtirilere hedef oldu. YaÅŸlanan bir Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n kendi bedeniyle girdiÄŸi savaÅŸÄ± anlatan film Cannesâ€™da en iyi senaryo Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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