Bay Yanlış'ın Özgür'ü Can Yaman kimdir, kaç yaşında, boyu kaç? İşte Can Yaman'ın biyografisi

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2012 yılında Yeditepe üniversitesi Hukuk bölümünden mezun oldu. Çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.



2014 yılında avukat olarak çalışırken aynı zamanda Cüneyt Sayıl Atölyesinde oyunculuk dersi de aldı. 1.83 boyundaki Can Yaman aynı zamanda lisanslı bir basketbolcudur. 2014 yılında Gönül İşleri sonrasında Dolunay dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran yakışıklı oyuncu Can Yaman Erkenci Kuş dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.



En son oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşayan Can Yaman’ın adı bir dönem Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir ile anılsa da uzun zamandır bilinen bir ilişkisi yok.



Can Yaman’ın Ödülleri



Altın Kelebek / En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu Ödülü / 2018

GQ Men of the Year / Yılın Yükselen Oyuncu Ödülü / 2019

Murex D’Or & Beyrut / Lübnan / En İyi Erkek Oyuncu Ödülü / 2019



Can Yaman'ın Oynadığı Diziler



Gönül İşleri / Bedir / 2014 - 2015

İnadına Aşk / Yalın / 2015 - 2016

Hangimiz Sevmedik / Tarık / 2016 - 2017

Dolunay / Ferit / 2017 - 2018

Erkenci Kuş / Can / 2018 - 2019

Bay Yanlış / Özgür / 2020

Özgür Atasoy Karakteri



Özgür, otuzlu yaşlarının başında , aşka ve kadınlara olan inancını yitirmiş, günü birlik ilişkiler yaşayan, adı gibi özgürlüğüne düşkün, ele avuca sığmayan, adrenalin düşkünü, zengin, iyi eğitim görmüş, yakışıklı bir erkektir. İstanbul’da popüler bir restaurant barın işletmecisi ve sahibidir. Kova burcudur. Seçimlerinde mantığı ön plandadır.