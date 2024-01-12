Başak Gümülcinelioğlu: Cesaretim için minettarım

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Geçen yaz Amerika’daki en ünlü oyunculuk eğitim programlarından biri olan Stella Adler’deki Hollywood entegrasyon programına seçilen oyuncu, “Neredeyse 6 ay boyunca kabul edilmek adına uğraştığım, gecelerce Amerika saatiyle audition’lara girdiğim ve sonunda Hollywood entegrasyon programına seçilen 36 kişiden biri olduğum, muhteşem onur verici ve inanılmaz eğitici bir süreçti. 5 hafta süren yoğun bir eğitim aldık ve sektörün ileri gelen isimleri ile tanışma, çalışma fırsatımız oldu. Kendime bu cesareti gösterdiğim, buna adım attığım için çok minnettarım” diyerek mutluluğunu anlattı.



BİRBİRİMİZE SAYGI VE ŞEFKAT DUYUYORUZ



Oyuncu Çağrı Çıtanak ile 1 yıldır evli olan Başak Gümülcinelioğlu, “Sizce mutlu evliliğin sırrı ne” sorusuna “Açıkçası iyi bir evliliğin sırrını bilmiyorum. Bunun kuralını kaidesini söyleyebilecek profesyonel bir ilişki terapisti de değilim. Ama biraz önce saydığım şeyler iyi iletişimin sırları bence. Birbirimize saygı ve şefkat duyuyoruz. Aşk, tutku ve sevginin dışında bu çok önemli” yantını verdi.

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Neva için iki ay adliyede yattım

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın ilk sezonunda Neva Hakim’e hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, “‘Neva’ benim için çok özel. Neva için adalet dersleri aldım, iki ay adliyede yattım. Ama mesleğimin en önemli kısmının ne yetenek, ne tanıdık, ne şans, ne PR olduğunu aslolanın çalışmak olduğuna inanıyorum” dedi.