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Televizyon
Haber Giriş: 11.09.2021 - 03:41 | Son Güncelleme:

Baş Belası final bölümünde İpek'ten duygulandıran konuşma... İşte Baş Belası 13. son bölümün özeti

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Baş Belası final bölümünde İpek'ten duygulandıran konuşma... İşte Baş Belası 13. son bölümün özeti

Baş Belası son bölüm full izle ekranı yayınlandı. Cuma akşamları izleyici ile buluşan Baş Belası 10 Eylül tarihinde final yaparak ekran macerasını tamamladı. Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatan Baş Belası dizisinin 13. son bölümünde aynalı cinayetler devam ederken İpek'in katilin kimliğini tespit etmesi dikkat çekti. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Baş Belası 13. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve final bölümü özeti.

Baş Belası 13. son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Baş Belası'nın final bölümünde Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sundu. Final sahnesinde İpek'in yaptığı konuşma ise duygusal anlar yaşattı. Baş Belası final bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BAŞ BELASI FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞ BELASI 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini.

Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?

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