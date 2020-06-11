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Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Barış Murat Yağcı, Survivor tarihine geçti

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Barış Murat Yağcı, Survivor tarihine geçti
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Barış Murat Yağcı, "Survivor Türkiye" yarışmasında uygulanan SMS oylamasında üst üste 8. kez birinci olan ilk yarışmacı olarak tarihe geçti.

'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonluk adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, üst üste 8. defa SMS birinciliğini alarak Survivor ‘da bir ilke imza attı.
Instagram takipçi sayısının 1.7 milyona ulaştığı Yağcı’nın gitmeden önce attığı son fotoğrafa gelen yorum sayısı 7.5 milyonu geçti.

Barış Murat Yağcı, Survivor tarihine geçti


 

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