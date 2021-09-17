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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüme aksiyon sahneleri damga vurdu... İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümde yaşananlar

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Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 1. bölüme aksiyon sahneleri damga vurdu... İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı ilk bölümde yaşananlar

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölümü ile 16 Eylül akşamı yayın hayatına başladı. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölümde aksiyon sahneleri ses getirdi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 1. bölüm full izle ekranı ve ilk bölümde yaşananlar.

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı tek parça yayınlandı. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan’ın yazdığı dizi TRT 1 ekranlarında perşembe akşamı yayın hayatına başladı. Dizinin ilk bölümünde Oruç Reis'in düşmana verdiği gözdağı dikkat çekerken, Antuan'ın hiç beklenmedik bir yerden saldırması da heyecan yarattı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü izlemek için tıklayınız

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Midilli Fatihi Yakup Ağa’nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

İshak, Hızır’ın baba ocağı Midilli’de olmasından çok memnundur ancak Hızır’ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal “sır” vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

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Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye’ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita’nın hanına bomba gibi düşer. Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita’nın İskenderiye sorumlusu Sylvio’nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.
Baba Oruç’un karısı Despina’yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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