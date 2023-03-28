Bambaşka bir Pınar Deniz

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Ünlü oyuncunun Uraz Kaygılaroğlu’yla birlikte rol aldığı “Aktris” adlı dizi yakında yayınlanmaya başlayacak. Pınar Deniz, gerilim-suç-mizah türündeki dizide bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun yanı sıra Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç da yer alıyor.

Dizi, Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasını ekrana taşıyacak.