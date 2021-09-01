Baht Oyunu 11. son bölümde Bora büyük gerçeği öğrendi mi? İşte Baht Oyunu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Baht Oyunu 11. son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta ekranlara damga vuran Baht Oyunu'nun Kanal D ekranlarında 31 Ağustos Salı akşamı yayınlanan 11. bölümünde Rüzgar’ın Ada'ya geri dönmek istemesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak isterken Bora'nın gerçekleri duyup duymadığı heyecan yarattı. Yeni bölüm fragmanında ise Bora ve Ada arasındaki yakınlaşma dikkat çekti.

BAHT OYUNU 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuğçe’nin umursamaz tavırları Rüzgar’ın canına tak eder ve Tuğçe’den ayrılıp Ada’ya dönmeye karar verir. Bu durumdan memnun olmayan Ada, Rüzgar’ı kendinden uzak tutmak için çare arar. Sonunda Bora’yı da yanına çekip Tuğçe ile Rüzgar’ı yeniden bir araya getirecek ilginç bir plan yapar. Ada’nın organizasyonuyla Bora, Rüzgar ve Tuğçe kendilerini boks salonunda bulur. Planı ters tepen Ada, Rüzgar ve Tuğçe’yi barıştırmak için yeni bir plan yapar.

Ada, Rüzgar’ı evine davet edip Tuğçe ile ikisinin baş başa kalmasını sağlayacaktır. Ada’ya kendini affettirmek isteyen Bora, ona yardım eder ve birlikte vakit geçiren ikili daha da yakınlaşır. Rüzgar şirketin grafik departmanının başına geçebilmek için elindeki kozla Tuğçe’yi kıstırır. Bunun üzerine Ada ve Tuğçe, Rüzgar’ın isteğini yerine getirmenin yollarını aramaya başlar.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 12. Bölüm Fragmanı yayında! Ada, Bora'ya aşık mı oluyor?

Bora ve Ada arasında işler gittikçe romantikleşirken akıllarda sadece o soru vardır.

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