Bahar Şahin ABD'de aday gösterildi

Ünlü oyuncu, 2018 yılında başrolünde 'Naz' karakteri ile yer aldığı 'İyi Oyun' filmi ile Amerika'da 53. kez düzenlenen Worldfest Houston Best Actor Nominations 2020 Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterildi. Listede yer alan tek Türk oyuncu olan Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duygu seli yaşadı.

Festivalin sonuçları, koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenin ardından önümüzdeki günlerde dijital ortam üzerinden açıklanacak.