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Azem, oğlu ile buluşuyor!

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kubilay Aka
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 10:14

Kanal D’nin, BKM imzalı dizisi “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor.

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Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

Azem Cihan’ı bulmanın sevincini yaşar. Ancak, ne yazık ki, ilk buluşmaları hayal ettiği gibi geçmeyecektir. Diğer yanda Dilber’in başı Zahir ile derttedir. Piraye ise, heyecanlı günler yaşamaktadır. Azem dört bir yandan karmaşanın içine sürüklenmektedir.
BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kubilay Aka

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