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Kubilay Aka: Bu başarıyı hayal bile edemezdim

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#Kubilay Aka#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri
Kubilay Aka: Bu başarıyı hayal bile edemezdim
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 07:37

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “İnci Taneleri”nde Cihan karakterine hayat veren Kubilay Aka, kariyerindeki hızlı yükselişi hakkında “Tercih edilmek güzel bir duygu. Bu kadar çalışabileceğimi hayal edemiyordum” diye konuştu.

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KANAL D’nin sevilen dizisi “İnci Taneleri”nde rol alan Kubilay Aka önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Son dönemde birçok projede yer aldınız. Bu başarıyı hayal edebiliyor muydunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Tercih edilmek güzel bir duygu. Hakkını verebiliyorsak ne kadar güzel. Bu kadar çalışabileceğimi hayal edemiyordum. Bu dönemde iş bulmak zor, çalışıyor olmaktan mutluyum. Yurtdışındaki projelerde yer almak istiyorum. Dijital platformlar, Türk oyuncuların dikkat çekmesine sebep oldu. Haluk Bilginer ve Merve Dizdar’ı örnek alıyoruz.”

Kubilay Aka, “İnci Taneleri”nin setinin çok güzel gittiğini söyledi: “Sette eğleniyoruz. Aile olduk. İşin içinde Yılmaz Erdoğan olduğu için izlenmeyeceğini düşünmedim. Kalemine çok güveniyorum.”

PAVYONU MERAK EDİYORUM

Oyuncuya, diziyle birlikte sosyal medyada gündem olan pavyon tartışmaları hatırlatılıp “Daha önce pavyona gittiniz mi?” diye soruldu. Aka bu soruya esprili bir yanıt verdi: “Gitmedim. Ama merak ediyorum. İleride beni inşallah pavyonda çekmezsiniz.”

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İnci Taneleri’ne İkilem sürprizi

YILMAZ Erdoğan’dan “İnci Taneleri” perşembeleri izleyiciyi Kanal D’de ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin bu akşamki yeni bölümüne sevilen müzik grubu İkilem konuk oluyor. Grup, ‘Bu Saatten Sonra’ şarkısını sahne performansıyla sergileyecek.

Kubilay Aka: Bu başarıyı hayal bile edemezdim

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#Kubilay Aka#Yılmaz Erdoğan#İnci Taneleri

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