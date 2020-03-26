Aykut Enişte filminin oyuncuları kimler? İşte Aykut Enişte'nin oyuncu kadrosu ve konusu

2019 yılında vizyona giren, yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay'ın oturduğu Aykut Enişte'nin oyuncu kadrosunda sosyal medya fenomeni Cem Gelinoğlu'nun yanı sıra deneyimli oyuncular Ali Erkazan ve Güven Hokna gibi isimler yer alıyor. Ayrıca üçlüye kadroda Melis Babadağ ve Ege Kökenli eşlik ediyor.

AYKUT ENİŞTE FİLMİNİN KONUSU

Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgili Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkana hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi halinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmayı başarabilecek midir?