Aykut Enişte filmi nerede, ne zaman çekildi? Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kripto paralarda nefesler tutuldu Herkes bu haberi bekliyorKripto paralarda nefesler tutuldu! Herkes bu haberi bekliyor#Altın Fiyatları
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Golü yiyince çılgına döndü Marcao - Kerem vakası...Golü yiyince çılgına döndü! Marcao - Kerem vakası...#Futbol
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı! İşte aşı karşıtlığının tarihçesi...#Salgın Hastalık
Meteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısıMeteoroloji’den bölge bölge yağış uyarısı#Hava Durumu
200 TL kazandım sandı, uyarınca şoka girdi'200 TL kazandım' sandı, uyarınca şoka girdi!#Kocaeli
Liste güncellendi Aşıda bu 3 yan etkiye dikkatListe güncellendi! Aşıda bu 3 yan etkiye dikkat#Kovid Aşısı
Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler Eşi taraftarla tartıştı...Bugünkü G.Saray maçı öncesi olay sözler! Eşi taraftarla tartıştı...#Galatasaray
Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'Karşındaki adam bu sene 1 ton organik buğday yetiştirdi'#Yılmaz Erdoğan
Covid öğrenciler için kabus gibi geçti Peki ya öğretmenler Akıl sağlığımı kaybettim...Covid öğrenciler için kabus gibi geçti! Peki ya öğretmenler? 'Akıl sağlığımı kaybettim...'#Öğretmenler
Usta oyuncu Güven Kıraç eridiUsta oyuncu Güven Kıraç eridi!#Zayıflayan Ünlüler
Dolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyorDolunayla birlikte stresli günler bizi bekliyor... Sabrımız gerçekten sınanıyor!#Astroloji
İlişkide yaş farkı tartışması... Onlar aşıksa kime neİlişkide 'yaş farkı' tartışması... 'Onlar aşıksa kime ne?'#Bilge Öztürk
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Aykut Enişte filmi nerede, ne zaman çekildi? Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu

#Aykut Enişte#Aykut Enişte Filmi Oyuncuları#Aykut Enişte Filmi Konusu
Aykut Enişte filmi nerede, ne zaman çekildi Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu

2019 Mayıs ayında vizyona giren bir tür durum komedisi filmi olan Aykut Enişte, yeniden ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un yazdığı Aykut Enişte ne zaman, nerede çekildi? İşte Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu.

Haberin Devamı

Beğenilen komedi filmlerinden Aykut Enişte, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Aykut Enişte filmi oyuncuları, konusu kadar nerede çekildiği de en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte Aykut Enişte filmi hakkında araştırılan bilgilerin yanıtları...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

Haberin Devamı

AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NE ZAMAN?

Aykut Enişte filmi 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aykut Enişte#Aykut Enişte Filmi Oyuncuları#Aykut Enişte Filmi Konusu

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA