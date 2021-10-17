Aykut Enişte filmi nerede, ne zaman çekildi? Aykut Enişte filmi oyuncuları ve konusu

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Beğenilen komedi filmlerinden Aykut Enişte, televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Aykut Enişte filmi oyuncuları, konusu kadar nerede çekildiği de en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. İşte Aykut Enişte filmi hakkında araştırılan bilgilerin yanıtları...

AYKUT ENİŞTE FİLMİ KONUSU

Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut’un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut’tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.

AYKUT ENİŞTE FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu - Aykut

Melis Babadağ - Gülşah

Ege Kökenli - Nurhan

Müfit Kayacan - Sadi

Lale Başar - Şule

Ali Erkazan - İhsan

Özlem Çakar - Saniye

Ferdi Sancar - Erdal

Selen Domaç - Dilşah

Mekin Sezer - Mithat

Ecrin Moğultay - Sude

Güven Hokna - Muhteşem

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AYKUT ENİŞTE NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi

AYKUT ENİŞTE FİLMİ NE ZAMAN?

Aykut Enişte filmi 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yeniden izleyicisiyle buluşacak.