Aydan Şener: ‘Çalıkuşu’ndaki tat bambaşkaydı

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Oyuncu önceki gün “Çalıkuşu Yeniden Evinde” etkinliğinde Kuşadası’nda sevenleriyle bir araya geldi. Feride Öğretmen’in dizide yaşadığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi’nde Şener, alkışlarla karşılandı.

Oyuncu, “Feride’nin evinde olmak, beni anılarıma götürdü. Böyle bir yapının hâlâ korunuyor olması çok kıymetli” dedi.

Şener, dizinin hayatında özel bir yeri olduğunu ifade etti: “İçimden gelerek ve çok severek oynadığım değerli bir işti. Çok aşk filmi seyredildi, çekildi ama ‘Çalıkuşu’nda bulduğumuz tat başkaydı. Feride gibi mücadeleci kadınlara daha çok ihtiyacımız var.”