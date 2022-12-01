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Aydan Şener: ‘Çalıkuşu’ndaki tat bambaşkaydı

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#Aydan Şener#Reşat Nuri Güntekin#Çalıkuşu
Aydan Şener: ‘Çalıkuşu’ndaki tat bambaşkaydı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 07:19

Aydan Şener, 1986 yılında Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanından uyarlanan aynı adlı TRT dizisinde Feride Öğretmen rolünü canlandırmıştı.

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Oyuncu önceki gün “Çalıkuşu Yeniden Evinde” etkinliğinde Kuşadası’nda sevenleriyle bir araya geldi. Feride Öğretmen’in dizide yaşadığı ev olarak bilinen Çalıkuşu Evi’nde Şener, alkışlarla karşılandı.

Oyuncu, “Feride’nin evinde olmak, beni anılarıma götürdü. Böyle bir yapının hâlâ korunuyor olması çok kıymetli” dedi.

Aydan Şener: ‘Çalıkuşu’ndaki tat bambaşkaydı

Şener, dizinin hayatında özel bir yeri olduğunu ifade etti: “İçimden gelerek ve çok severek oynadığım değerli bir işti. Çok aşk filmi seyredildi, çekildi ama ‘Çalıkuşu’nda bulduğumuz tat başkaydı. Feride gibi mücadeleci kadınlara daha çok ihtiyacımız var.”

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