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Avrupa buluşması

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Büyükak#Yasemin Sakallıoğlu#Mutluyuz
Avrupa buluşması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 08:25

 İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerini üstlendikleri ‘Mutluyuz’ adlı komedi filmi Avrupa’da da izleyiciyle buluştu.

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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Türkiye turnesinin hemen ardından çıktıkları Avrupa turnesini tamamladı.

Eğlenceli ikili, Avrupa’da da büyük bir ilgiyle karşılaştı. Berlin, Köln, Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde hayranlarıyla bir araya gelip filmi beraber izleyen İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu seyircilerle bol bol fotoğraf çektirdiler.

Avrupa buluşması

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan ve Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

 

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#İbrahim Büyükak#Yasemin Sakallıoğlu#Mutluyuz

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