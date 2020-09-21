Atiye 3. sezon ne zaman? Yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor!

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezon yayın tarihi araştırılıyor. Atiye'nin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.





Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NE?

İsmini baş karakter olan Atiye’den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe’ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor.





Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu’daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.