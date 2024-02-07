Aslı Turanlı: Depresyon döneminde zayıfladım

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Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren ünlü oyuncu çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Dudaklarındaki dolguları eritip doğal haline dönen, fit vücuduyla dikkat çeken Turanlı, “Formumu spor yaparak koruyorum. spor hayatımda çok önemli bir yerde. Benim en zayıf olduğum dönem aslında çok ciddi bir depresyondan geçtiğim zamanlardı” dedi. Aslı Turanlı “Dünya çapında oynamak istediği oyuncular var mı?” sorusuna “Global düşünmekten önce kendi ülkem için bir şeyler yapmam lazım. Eğer kendi ülkemde sevdiğim oyuncularla bir projede yer alma şansım olursa global tarafı da düşünebilirim. Birlikte oynamayı düşündüğüm oyunculardan biri kesinlikle Haluk Bilginer” yanıtını verdi.

