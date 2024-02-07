×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Aslı Turanlı: Depresyon döneminde zayıfladım

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Turanlı#Depresyon#Spor
Aslı Turanlı: Depresyon döneminde zayıfladım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 11:42

OYUNCU Aslı Turanlı, BeStyle On Air dergisinin şubat sayısının kapağı oldu.

Haberin Devamı

Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren ünlü oyuncu çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Dudaklarındaki dolguları eritip doğal haline dönen, fit vücuduyla dikkat çeken Turanlı, “Formumu spor yaparak koruyorum. spor hayatımda çok önemli bir yerde. Benim en zayıf olduğum dönem aslında çok ciddi bir depresyondan geçtiğim zamanlardı” dedi. Aslı Turanlı “Dünya çapında oynamak istediği oyuncular var mı?” sorusuna “Global düşünmekten önce kendi ülkem için bir şeyler yapmam lazım. Eğer kendi ülkemde sevdiğim oyuncularla bir projede yer alma şansım olursa global tarafı da düşünebilirim. Birlikte oynamayı düşündüğüm oyunculardan biri kesinlikle Haluk Bilginer” yanıtını verdi.

Aslı Turanlı: Depresyon döneminde zayıfladım


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Turanlı#Depresyon#Spor

BAKMADAN GEÇME!