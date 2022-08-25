Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın! İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Haberin Devamı

Aşkı Memnu dizisinin tekrarları hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü bu akşam yayınlanacak. Aşkı Memnu dizisinin oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu, İlker Kızmaz, Pelin Ermiş, Baran Akbulut, Hayal Köseoğlu, Eda Özerkan, Ufuk Kaplan, Rana Cabbar, Fatma Karanfil, Recep Aktuğ, Zerrin Nişancı, Gülsen Tuncer, Burçin Oraloğlu gibi isimler yer alıyor.

Beren Saat - Bihter Ziyagil

Haberin Devamı

Kıvanç Tatlıtuğ- Behlül Haznedar

Selçuk Yöntem - Adnan Ziyagil

Hazal Kaya – Nihal Ziyagil

Batuhan Karacakaya – Bülent Ziyagil

Nebahat Çehre- Firdevs Yöreoğlu

Pelin Ermiş- Cemile