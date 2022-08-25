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Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın! İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

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#Aşkı Memnu#Aşkı Memnu Oyuncuları#Aşkı Memnu Dizisi
Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 11:19

Aşkı Memnu dizisi oyuncuları final bölümüne az bir zaman kala gündem oldu. Kanal D’nin fenomen dizisi Aşkı Memnu bu akşam saat 20:00’de final bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimdeki romanından uyarlanan dizi 79. bölümü ile yeniden final yapacak. İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının şimdiki halleri

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Aşkı Memnu dizisinin tekrarları hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Başarısını bir kez daha kanıtlayan dizinin etkileyici final bölümü bu akşam yayınlanacak. Aşkı Memnu dizisinin oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu, İlker Kızmaz, Pelin Ermiş, Baran Akbulut, Hayal Köseoğlu, Eda Özerkan, Ufuk Kaplan, Rana Cabbar, Fatma Karanfil, Recep Aktuğ, Zerrin Nişancı, Gülsen Tuncer, Burçin Oraloğlu gibi isimler yer alıyor.

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Beren Saat - Bihter Ziyagil

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Haberin Devamı

Kıvanç Tatlıtuğ- Behlül Haznedar

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Selçuk Yöntem - Adnan Ziyagil

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Hazal Kaya – Nihal Ziyagil

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Batuhan Karacakaya – Bülent Ziyagil

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Nebahat Çehre- Firdevs Yöreoğlu

Aşkı Memnu oyuncularının son hallerine bir bakın İşte Aşkı Memnu dizisi oyuncularının değişimleri

Pelin Ermiş- Cemile

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