Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22. son bölümde Esra'yı şoke eden konuşma!

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Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın bu cuma yayınlanan son bölümünde Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamayan Çağla'nın Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalması dikkat çekti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan’ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno’dan aldığı bilgilerle Çağla’yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra’dan gerçekleri saklayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.