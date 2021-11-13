Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22. son bölümde Esra'yı şoke eden konuşma!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Muz yeme görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi'Muz yeme' görüntüleri tepki çekmişti... Yeni açıklama: Karar verildi#Muz Paylaşımı
Bill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldiBill Gates ülkeleri açıklamıştı... Ve kötü haber geldi!#Bill Gates
Bakan Koca yaş gruplarına göre son durumu açıkladı: Salgının seyri açısından önemliBakan Koca yaş gruplarına göre son durumu açıkladı: 'Salgının seyri açısından önemli'#Koronavirüs
Ortalık savaş alanına döndü Barışmak için buluştular, birbirlerini vurdular...Ortalık savaş alanına döndü! Barışmak için buluştular, birbirlerini vurdular... #Diyarbakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...#Milli Piyango
Aile hekimine çirkin saldırı İstediği ilacı yazmadı diye...Aile hekimine çirkin saldırı! İstediği ilacı yazmadı diye...#Kayseri
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
Cesedini su kuyusuna atmıştı Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdüCesedini su kuyusuna atmıştı! Kan donduran ifade: Ölmesi 40 dakika sürdü#Kadın Cinayeti
Lütfü Türkkan hakkındaki fezleke MeclisteLütfü Türkkan hakkındaki fezleke Meclis'te#Lütfü Türkkan
Prenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacakPrenses artık sarayda yaşamak istemiyor nın üstündeki dairede oturacak#Prenses Charlene
Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...Ünlü oyuncunun oğlu büyüdü, evleniyor...#Şebnem Özinal
Samimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorumSamimi sözler: Çok utanıyorum, çok geriliyorum!#Enis Arıkan
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22. son bölümde Esra'yı şoke eden konuşma!

#Aşk Mantık İntikam#Fox Tv#Televizyon
Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı 22. son bölümde Esrayı şoke eden konuşma

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın 12 Kasım tarihli 22. son bölümünde Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılırken, Ozan ve Çınar arasındaki gerilim ise arttı. Dizinin final anında ise Esra'nın Çağla'nın hamileliği ile ilgili duydukları son bölüme damga vururken gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölümde yaşananlar.

Haberin Devamı

Aşk Mantık İntikam son bölüm ekranlara geldi. Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam'ın bu cuma yayınlanan son bölümünde Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamayan Çağla'nın Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalması dikkat çekti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra, Çağla’nın hamilelik haberiyle sarsılmıştır. Çağla ise çok mutludur. Ozan’la birlikte yaşayacağı düşüncesiyle eşyalarını toplamaya başlar ancak Ozan’ın hamlesiyle hevesi kursağında kalır. Bu hamilelikle ilgili Ozan’ın kafasında şüpheler vardır ve şüphelenen tek kişi Ozan değildir. Esra da Zeyno’dan aldığı bilgilerle Çağla’yı yakın markaja alır. Çağla onu adım adım takip eden Esra’dan gerçekleri saklayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşk Mantık İntikam#Fox Tv#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates