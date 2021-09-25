Aşk Mantık İntikam Esra kimdir? İşte, Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk hakkında bilgiler

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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Aşk Mantık İntikam, her Cuma merakla beklenen konusu ve oyuncularıyla gündemde yer alıyor. Oyuncular arasında elbette en çok araştırılanlardan biri de başrolde yer alan güzel oyuncu Burcu Özberk. Peki, Aşk Mantık İntikam’ın Esrası Burcu Özberk kimdir, kaç yaşında? İşte Burcu Özberk ve Esra karakteri hakkında bilgiler…

AŞK MANTIK İNTİKAM ESRA KİMDİR?

Esra’nın yüzünde bir gülümseme ile hatırladığı yılları babasının işinden ayrılıp hayallerinin peşinde koşmaya karar vermesiyle sonlanır. Babası hayallerinin peşinde koşarken tüm mal varlıklarını kaybederler. Sabah akşam çalışıp çocuklarına bakan annesi Menekşe’yi gören Esra kararını verir. Hayal kurmak insanın başına bela açıyordur. Aşık olmak ise insanın sağlıklı düşünmesini engelliyordur. Esra bu düşünceyle büyür. Çocukluğundan beri ona aşık olan Ozan Korfalı çok iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumuştur. Esra ve Ozan kısa zaman sonra evlenirler. Esra tam da hayal ettiği gibi bir hayat yaşamaktadır. Ozan bir akşam işinden ayrıldığını, hayallerinin peşinde koşacağını söyler ancak Esra, dönüp dolaşıp kaçtığı şeyin tam ortasında kalmıştır.

Esra eğlenceli ve güçlü bir kızdır. Abisiyle birbirleriyle sürekli didişseler de aslında aile bağları çok kuvvetlidir. Babasını her şeye rağmen çok sever. Annesi ise hem arkadaşı, hem dert ortağıdır.

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Hırslıdır, kolay pes etmez. En dibe bile vursa küllerinden yeniden doğup yeniden ayaklanır. Denemekten de kaybetmekten korkmaz.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021’de ise Aşk Mantık İntikam dizisinde rol almaktadır.

BURCU ÖZBERK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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Muhteşem Yüzyıl (2013) – Huricihan Sultan

Güneşin Kızları (2015- 2016)- Nazlı Yılmaz

Şahane Damat (2016)- Melike Sağlam

Badem Şekeri (2017)- Ayşe Sarılar

Aslan Ailem (2017- 2018)- Burcu Olgun

Direniş Karatay (2018)- Türkan

Afili Aşk (2019- 2020)- Ayşe Yiğiter Özkayalı

Çocukluk (2020)- Ayşegül

Aşk Mantık İntikam (2021) – Esra Erten