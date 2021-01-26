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Televizyon
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu

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Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu
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Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu. İki çocuk annesi Arzu Aygün'ün ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Aile kızlarının bir süredir mesajlaştığı Muharrem Coşkun'dan şüpheleniyor.

17 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Arzu Aygün'ün ailesi Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 35 yaşındaki, 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün son olarak Muharrem Coşkun'un aracına bindiği öğrenildi. Sorguya alınan Coşkun, Arzu Aygün'ün kendisine telefon ve flash bellek bırakıp gittiğini iddia etti. Aygün'ün ailesi ,se uzaktan akrabaları olan Muharrem Coşkun'un "eşimden ayrıldım" diyerek kızlarını kandırdığını belirtti. 

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