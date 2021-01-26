Arzu Aygün bulundu mu? Arzu Aygün'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'ya konu oldu

17 Aralık'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Arzu Aygün'ün ailesi Müge Anlı ve ekibine başvurdu. 35 yaşındaki, 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün son olarak Muharrem Coşkun'un aracına bindiği öğrenildi. Sorguya alınan Coşkun, Arzu Aygün'ün kendisine telefon ve flash bellek bırakıp gittiğini iddia etti. Aygün'ün ailesi ,se uzaktan akrabaları olan Muharrem Coşkun'un "eşimden ayrıldım" diyerek kızlarını kandırdığını belirtti.