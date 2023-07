Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Ateş Arcalı dönemi resmen başladı

Haberin Devamı

Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, dolandırıcılıkla para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Türkiye'den ayrılmaya karar veren Ateş, havalimanına gitmeden önce kendisine bırakılan mektubu okudu. Annesinin yaşadıklarını öğrenen Ateş, kararını bir kez daha gözden geçirdi.

Ateş, Umut'un yaptığı basın toplantısına fırtına gibi bir giriş yaptı.

Vahit Arcalı'nın vasiyeti üzerine Ardalı Holding'in yeni yönetim kurulu başkanlığını devralıyorum...Hepimize hayırlı olsun. Çok eğleneceğiz!

Ateş, önce abisine meydan okudu ardından da annesini kaybettikten sonra bir daha kapısından içeri giremediği çiftliğe gitti.

Ateş'e kapıyı açan Leyla oldu. Kısa süren şaşkınlığın ardından Leyla, Ateş'in ev sahibi; Ateş ise Leyla'nı kardeşlerinin bakıcısı olduğunu öğrendi.

Ateş'in eve dönüşü Ilgaz'ı rahatsız ederken, Aydos ise tam tersi bir şekilde mutlu oldu.

Çiftlik evinde kendisine çalışabileceği bir yer arayan Aslan, babasının girmesini yasakladığı çalışma odasının kapısını yıllar sonra açtı.

Umut, Aslan'ın geçmişe dönük şirket evraklarını incelemek istediğini öğrenince halasını aradı. Füsun, yeğeninin öfkeyle yanlış bir hamle yapmasını engellemek adına ondan çiftliğe gitmemesini istedi. Ancak Umut dinlemedi.

Şirket evrakları konusunda Ateş'e tepki gösteren Umut, beklemediği bir karşılık aldı.

Ben istediğimi yapacağım ve siz her zamanki gibi beni izleyeceksiniz

Yerine geçtiği bakıcıyı ilk seferde püskürtmeyi başaran Leyla, ikinci denemede Ateş'e yakalandı.

Leyla, kısmen de olsa gerçekleri Ateş'e anlattı.Olanların ikisi arasında sır olarak kalacağını söyleyen Ateş, Leyla'ya yeni bir bakıcı bulana kadar çiftlikte kalabileceğini söyledi.

Vasiyetin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk iş olarak çiftlikten taşınmak istediğini söyleyen Ateş'in bu isteği, babasının kurallarına takıldı.

Geçmişin izlerinden kurtulmanın başka bir yolunu bulan Ateş'e Ilgaz tepki gösterdi.

Evi yangın yerine çevirdikten sonra holdinge giden Ateş, Füsun ve Umut için büyük bir sürpriz hazırladı.

Odasının boşaltıldığını gören Füsun, doluğu Ateş'in odasında aldı.

Bugüne kadar olan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Kovuldunuz. Tazminatınızı muhasebeden alabilirsiniz...

Şirketteki varlığını işçilere de hissettiren Ateş, çalışma şeklinden, saatine kadar her şeyi baştan sona değiştirdi.

Alkış tufanıyla arabasına giden Ateş'e verilen destek Umut'u huzursuz etti.

Leyla, Ateş'in tavırlarındaki keskinlikten rahatsızlığını bulduğu her fırsatta dile getirdi. Tartışmanın sonunda evden ayrılmaya karar veren Leyla'yı Ateş son anda durdurdu.

Leyla'nın peşine düşen Yakup, sonunda aradığını buldu.

Füsun'un yerine geçmesi için Bige'ye teklif götüren Ateş, istediğini aldı.

Çocukların velayeti ve şirketi geri almak için harekete geçen Füsun, evdeki tüm çalışanları kendi tarafına çekmeye çalıştı.

Yakup, çiftliğe giderek ona yeni işlerinden bahsetti. Leyla'dan Ateş'i kendisine açşık etmesini isteyen Yakup, reddedilince tehditler savurdu.

Ateş'in Bige ile çıktığı gece gezmesi evden gelen telefonla tatsız bitti.

Berit'in kaybolduğunu öğrenen Ateş, apar topar eve döndü.

Füsun'un Leyla'dan kurtulmak için yaptığı plan kontrolden çıktı. Berit'in saklandıkları yerde olmadığını gören Aydos ve Ilgaz kardeşlerini bulamayınca panik oldular.

Leyla, Berit'in kuşlara olan düşkünlüğünü hatırlayınca küçük kız bulundu.

Dizinin final sahnesinde;

Berit'i bulmuş olmanın verdiği mutlulukla elinde kahve Ateş'in yanına giden Leyla, duyduğu şey ile şoke oldu:

'Artık gitme zamanın geldi'

KİM KİMDİR?

Ateş Arcalı (Kerem Bürsin)







Arcalı ailesinin ikinci oğlu. Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmemiş. Aileden gelen her şeyi reddetmiş. Dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşıyor. Bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşı. Bir şey dışında, annesi Jülide. O küçük bir çocukken ölen annesi, moda ikonu ve tasarımcı Jülide Arcalı adına açtığı moda okulu onun hassas noktası. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen, dahi denilecek kadar zeki, zengin, çapkın, eğlenmeyi seven, yalana tahammülü olmayan ayrıca yardımsever bir adam.



Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan)







Gerçek ailesini hiç tanımamış. Onları bir gün bulmayı istiyor. Bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcılığı yapıyor. Özel hayatında yalan söylemekten kaçınıyor, konu işe gelince kendini inandırmakta usta. İnsanın köklerini bulması gerektiğine ve aile olmaya inancı tam. Asil ve sert görüntüsünün altındaki kırılgan yapısını her şeye rağmen dik durarak saklamayı iyi beceriyor. Adaletli ve zenginlere karşı önyargılı. Aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yok.

Füsun Arcalı (Hatice Aslan)







Ailenin halası, tasarımcı. Sosyetenin ta kendisi. Enerji çalışmaları yapıyor. Hayatını aile şirketine adamış. Bir kızı var, o da uzakta. Yeğeni Umut’u isteklerine göre manipüle etmiş hep. Şimdiye kadar güzel bir iş birlikleri olmuş. Ailenin adına ve şirkete gelecek en ufak bir karalama onu çıldırtır. İmaj onun için en önemli şey.

İlter Evcili (Şerif Erol)







Gençliğinden beri Arcalı Çiftliği’nde uşak olarak çalışmakta. Ailenin kara kutusu. Herkes onu aileden görse de o nerede duracağını çok iyi bilen, seviyeli bir adam. Engel olamadığı şey ise nüktedan tavrı. Tüm çocukları çok seviyor ama Ateş onun için başka. Onu Jülide’nin emaneti olarak görüyor.

Umut Arcalı (Aziz Caner İnan)







Arcalı ailesinin en büyük oğlu. Çalışkan, hırslı ve karizmatik. Hayatını babasının yerine geçmek için ona benzemeye çalışarak yaşamış. Önüne çıkan kardeşi bile olsa bu uğurda yapmayacağı şey yok. Gerekirse şirketi bile zor duruma sokabilir. Halası Füsun onun en büyük destekçisi.

Yakup Civelek (Nazmi Kırık)







Leyla’nın dahil olduğu dolandırıcı ekibin kurucusu. İş üzerindeyken genelde Leyla’nın babasını oynar. Leyla onun için çok önemlidir ama çıkarları ters düştüğünde onu bile satabilir. Ağzı laf yapar, insanları manipüle eder. Zor durumda kaldığında kurban pozisyonuna geçer. Hatalarını asla kabul etmez. Hiçbir zaman kıymetinin bilinmediğinden yakınır. Cimridir.

Meryem Yunus (Mine Kılıç)







Dolandırıcı ekibin üyesidir. Genelde Leyla’nın ablasını oynar. Gerçek hayatta da aynı duyguyla yaklaşır ona, en yakın dostudur. Uyanıktır, sezgileri güçlüdür. Gizli bir şey yaptığında dil sürçmeleriyle kendisini ele verir. Her daim bakımlıdır. Dedikoduyu sever.

Onur Yılmaz (Oğulcan Arman Uslu)







Dolandırıcı ekibin abisi. Hakkaniyetli, sahiplenici ve merhametli. Yakup ona çok güvenir. Güvenlikten sorumlu, gözü kulağı açık. Bir tek aşkta kör gözleri. Leyla’ya yıllardır platonik aşık ama bir türlü itiraf edemiyor reddedileceği korkusuyla. Onu her gelinlikle gördüğünde içten içe üzülüyor. Bir tek Meryem bunun farkında.