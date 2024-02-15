Arka Sokaklar'dan ünlü oyuncu Serpil Örümcer'e vefa

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Yeşilçam’ın “Bayan Bacak” lakaplı ünlü oyuncusu Serpil Örümcer, geçim sıkıntısı çektiğini ve yaşamını devam ettirebilmek için fotoğraflarını sattığını açıkladı. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama sonrasında Serpil Örümcer’e ilk yardım eli Arka Sokaklar ekibinden geldi. Oyuncunun bu çağrısına kayıtsız kalamayan D Media ve Arka Sokaklar ailesi, Serpil Örümcer’i unutmayarak konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil etti. Serpil Örümcer dizide “Müjgan” karakteriyle izleyiciyle buluşacak.



Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanı olan Serpil Örümcer, kendisine teklif edilen rolden çok mutlu olduğunu, yıllar sonra sette olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Çok güzel insanlarla ve inanılmaz uyumlu bir ekiple çalıştığını anlatan Örümcer diziye dahil olma süreci için; “Benim resimlerimi, plaklarımı başka birileri satıyor. İnternete giriyorum saatimi, kitabımı satıyorlar ama kimin sattığını bilmiyorum. Ben de resim yapmaya karar verdim. Durumum pek iyi değil kirada oturuyorum, elektrik, su faturalarımı hiçbir şekilde ödeyemedim kötü bir vaziyetteyim. Bundan dolayı dedim ki “Ben ne yapıyorum, başkaları benim üstümden para kazanıyor.” Resimlerimi satmaya karar verdim. Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı, kiramı ödeyebileyim diye böyle yola çıktım. Bu zor günlerimde bir baktım ki Arka Sokaklar dizisinden teklif geldi, hemen oynamaya karar verdim ve inanılmaz mutlu oldum.” dedi.



Serpil Örümcer, dizide Aylin komiserin ev sahibi olan "Müjgan" karakterine hayat verecek. Örümcer rolüyle ilgili; “Bir ev sahibiyim, Aylin kızımız da kiracım, fakat onun arkadaşı Hakan’dan hoşlanmıyorum. Bu yüzden de despot bir karakteri canlandırıyorum.” açıklamasında bulundu.Arka Sokaklar yeni bölümü ile 16 Şubat Cuma 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.