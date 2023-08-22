Arka Sokaklar’dan nefes kesen tanıtım…Rıza Baba şehit mi oluyor?

Haberin Devamı

Kanal D’nin, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen ve Cuma akşamlarına damga vuran dizinin 18’inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.



Haberin Devamı

Başrollerini Zafer Ergin , Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar’ın yeni tanıtımı yayınlandı. Bambaşka bir hikâye ile yeni sezona başlayacağının sinyalini veren tanıtım ekrana gelir gelmez büyük ilgi gördü. Diziyi merakla bekleyen fanlar bu tanıtımdan sonra sosyal medya üzerinden binlerce yorum yaptı.Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar, bu kez çok daha farklı bir hikâye ile açılış yapacak. Başta Rıza Baba olmak üzere, hayatlarını, bedenlerini ve ruhlarını iyilik için adamış bir avuç gizli kahraman bu kez hayata bambaşka bir yerden bambaşka bir şekilde başlayacak.Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda ise; Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak , Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile kendi gününde ve kendi saatinde Kanal D’de…

