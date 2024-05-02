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Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'li ilk tanıtım

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#Arka Sokaklar#Mesut Komiser#Şevket Çoruh
Arka Sokaklarda Mesut Komiserli ilk tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 08:01

KANAL D’nin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna Şevket Çoruh ve Oya Okar, yeniden dahil oldu.

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İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.

Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma, Mesut Komiser’in ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve onların söylediği sözler damga vurdu.

Arka Sokaklarda Mesut Komiserli ilk tanıtım

Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikâye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı merak konusu oldu.

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan “Arka Sokaklar” her cuma Kanal D’de.

 

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#Arka Sokaklar#Mesut Komiser#Şevket Çoruh

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