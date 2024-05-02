Arka Sokaklar'da Mesut Komiser'li ilk tanıtım

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İzleyicilerin büyük bir heyecanla karşıladığı bu gelişme sonrası gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi.

Yayınlanan duygu yüklü tanıtıma, Mesut Komiser’in ekip arkadaşlarının özlemiyle yanıp tutuştuğu anlar ve onların söylediği sözler damga vurdu.

Mesut Komiser’i canlandıran Şevket Çoruh’un diziye nasıl bir hikâye ile geri döneceği; ekip ile yeniden karşılaştığında nelerin yaşanacağı merak konusu oldu.

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan “Arka Sokaklar” her cuma Kanal D’de.