×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Arka Sokaklar'a taze kan

Güncelleme Tarihi:

#Arka Sokaklar#Kanal D#18. Sezon
Arka Sokaklara taze kan
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 08:32

18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyüyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini toplayan diziye Şehsuvar Aktaş, Burak Satıbol ve Asena Tuğal dahil oldu.

Haberin Devamı

Kanal D’nin cuma akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar, hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye son olarak üç yeni oyuncu katıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan oyunculardan Şehsuvar Aktaş Dr. Alpay Öztürk karakterine, Burak Satıbol Komiser Zeki Çevik karakterine, Asena Tuğal ise Ebru karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklara taze kan

Asena Tuğal
Arka Sokaklara taze kan

Burak Satıbol
Arka Sokaklara taze kan

Şehsuvar Aktaş

Haberin Devamı

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.




 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#18. Sezon

BAKMADAN GEÇME!