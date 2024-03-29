Arka Sokaklar'a taze kan

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Kanal D’nin cuma akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar, hız kesmeden devam ediyor. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziye son olarak üç yeni oyuncu katıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyirci karşısına çıkacak olan oyunculardan Şehsuvar Aktaş Dr. Alpay Öztürk karakterine, Burak Satıbol Komiser Zeki Çevik karakterine, Asena Tuğal ise Ebru karakterine hayat verecek.



Asena Tuğal



Burak Satıbol



Şehsuvar Aktaş



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Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.







