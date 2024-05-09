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Arka Sokaklar'a bir transfer daha... Ünlü oyuncu bu kez şaşırtacak!

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#Arka Sokaklar#Ferit Aktuğ#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 11:05

18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyüyor. İzleyicilerin beğenisini kazanan diziye bu kez Ferit Aktuğ dahil oldu.

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Kanal D’nin cuma akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar; Şevket Çoruh ve Oya Okar’ın yeniden kadroya katılması ile büyük ses getirdi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar cephesinden bir müjde daha geldi. Gündemden düşmeyen diziye şimdi de ünlü oyuncu Ferit Aktuğ dahil oldu.

Yer aldığı projeler ile seyircinin beğenisini kazanan oyuncu Ferit Aktuğ, Arka Sokaklar ile ekrana dönüyor. Dizinin 10 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Aktuğ, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok daha farklı bir rol ile ekrana gelecek. “Tevfik Moralı” ismi ile diziye dahil olan oyuncunun hayat vereceği karakter ise gizemini korumaya devam ediyor.

Arka Sokaklara bir transfer daha... Ünlü oyuncu bu kez şaşırtacak

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Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Burcu Kara, Pamir Pekin, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Ece Aydemir, Can Başak, Gaye Gürsel, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel, Buse Orcan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.

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#Arka Sokaklar#Ferit Aktuğ#Kanal D

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