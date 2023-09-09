Arka Sokaklar yeni bölümü ile günün en çok izlenen dizisi oldu

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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı, sezona bambaşka bir hikaye ile giriş yapan Arka Sokaklar yeni bölümü ile yine çok izlendi. Total kategoride 3,76 reyting 12,12 izlenme payı ile ,20+Abc1 kategorisinde 2,60 reyting 7,88 izlenme payı ile Ab kategorisinde ise 1,81 reyting 6,39 izlenme payı alan dizi, günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Rıza Baba’dan muhteşem dönüş…

Arka Sokaklar ’da Rıza Baba’nın ölüp ölmediği ise büyük merak konusu olmuştu. Dizinin ekrana gelen yeni bölümünde Rıza Baba’nın akibiyeti ise belli oldu. İntihar ettiği söylenen Rıza Baba, ekibin aradığı adamla birlikte ortaya çıktı. Bu muhteşem dönüş izleyiciden tam not alırken sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!