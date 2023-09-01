‘Arka Sokaklar’ ülkenin hafızasıdır

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Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın 18’inci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam başlıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı yapım, heyecan ve aksiyon yüklü sahneleriyle dikkat çekecek. Başladığı günden bu yana her daim çok izlenen dizinin yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

Zafer Ergin

HALKLA İÇ İÇEYİZ

“Hepimize hayırlı olsun. 18’inci senemizde Kanal D’de aynı günümüzde aynı saatimizde yayına başlıyoruz. 17 senedir aynı zevkle ve sevgiyle oynuyoruz. Bunun başarımızda etkisi büyük. Biz sadece polisiye değiliz, aynı zamanda halkla iç içeyiz. Herkesin bir hayatı var. Sokaklardayız, evdeyiz, her yerdeyiz. Bunun keyfini yaşıyoruz. Umarım uzun seneler devam eder. Biz hep espri yapıyorduk ‘500. bölümde yarıladık’ diye. Biz aynı zamanda bu dizide herkesi iyiye, güzele teşvik ediyoruz.”

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İlker İnanoğlu

ARKA SOKAKLAR İLE BÜYÜDÜK

“18 yıl, bir hayatın çeyreği... Fotoğraflara baktığımızda bile farklıyız. Biz de ‘Arka Sokaklar’ ile büyüdük. Aynı zamanda gençlere de ilham olmak çok keyifli.”

Özgür Ozan

DİZİ SAYESİNDE POLİS OLMAK İSTEYENLER VAR

“Bizim dizi sayesinde polis olmayı seçen çocuklar gördük. ‘Diziyi seyrederek büyüdüm, okulu kazandım, şimdi de polisim diyenler’ var. Ve bizim dizi hâlâ devam ediyor. O yüzden bundan sonra polis olmaya karar verecek insanlara örnek olmak harika. Dizideki gibi hayatları olmayacağı kesin, daha ağır, daha zor bir meslek çünkü.

‘Arka Sokaklar’ ülkenin hafızası... Seyrettiğinizde 17 yıl boyunca ülkemizde ne olmuş görüyorsunuz. Tamamen gündemi takip ettiğimiz için 17 yıl ne olmuş görebilirsiniz. Bu sezona da sanki ilk bölüme başlar gibi başladık. Yapımcımız D Media, Kanal D ailesi ile beraberiz. Her anlamda yeniyiz. Hikayemiz de yeni aslında...

Ülkemizde deprem felaketi, seçim oldu ve o dönemde ülkemizde ne yaşandıysa bizim ekibimiz de yaşadı. Pandemi geçirdik, maskeli oynadık. Dünya’da bir tek bizim dizide pandemi var gibiydi... O yüzden o dönem biz ne yaşadıysak, bizim de ekibin başına aynıları geldi. Anlatmayalım, izleyin.”

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KUVVETLİ KADRO





Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun yanı sıra Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.