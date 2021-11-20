Arka Sokaklar 604. son bölüme Başak'ın kaçırılması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 19 Kasım Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Selin'in İdil konusundaki şüpheleri gerçek çıkarken, Başak'ın akıbeti merak dolu anlara neden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gözaltına alınan Samir, Gencer’in çabalarına rağmen savcılık tarafından alınan kararla sınır dışı edilmek üzere yola çıkar. Kadim, hastaneden çıktıktan sonra polis koruması altına alınır. Ekibimiz ve müfettiş İdil, İkbal’i aramaya başlarken, Kadim’de koruma polislerini atlatıp ailesini katleden İkbal’in peşine düşer. Samir’in yakalanmasına yardım eden Ercü, koruma altına alınır fakat bu olaya bulaştığı için mutlu değildir. Ercü, polis korumasını atlatıp Feyza adında bir kadın ile buluşmaya gider.

Yapılan araştırma ile maktül Sabit’in uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olduğu ortaya çıkar. Sabit, cezaevinden çıktıktan sonra temiz kalmış, mahallenin gençlerine sahip çıkan biri olarak bilinmektedir. İncelenen kamera görüntüleri ile infazı gerçekleştiren kişilerin iki genç olduğu anlaşılır. Zanlı olarak kimliği tespit edilen Mahir’in eğitim aldığı atölyeye giden hakan, önceki gece barda tanıştığı Serap’ın atölyede eğitim verdiğini görür. Hakan, cinayetin çözülmesi için Serap’tan yardım ister. Ancak Serap Hakan’ın polis olduğunu bilmemektedir.

Haberin Devamı

Selin, müfettiş İdil’in Mesut’a yaklaşmaya çalıştığının farkındadır. Çatışma sırasında yaralanan İdil, hastanede Mesut’a sarılır. Selin’in şüpheleri bir kez daha haklı çıkar.

Asiye’nin annesi Mukaddes, torunu Mert ile vakit geçirmek için Çoban ailesinin kapısını çalar. Hüsnü, Mukaddes’in tavırlarından şüphelense de torunu Mert’i mukaddes ile gönderir.

ARKA SOKAKLAR 605. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Arka Sokaklar 605. Bölüm Fragmanı yayında! Başak'ı Samir'in elinden kurtarmak için seferber olan ekibi zor zamanlar bekliyor!

Haberin Devamı

Samir'in tutsak ettiği Başak'ı kurtarmak için başta Engin olmak üzere seferber olur. Ancak ekibin şansı yaver gitmez. Ezgi vurulurken, Mesut ise yakalanır!