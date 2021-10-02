Arka Sokaklar 597. son bölümde Ali'ye tayin şoku! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar 597. son bölüm tek parça yayınlandı. KANAL D’nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 1 Ekim Cuma akşamı sevenleri ile buluştu.Sevilen dizide bu hafta Metin'in geri dönüşü dikkat çekerken 18 yaşında Esma adında bir kızın apartmandan düşerek ölmesi merak dolu anlara neden oldu.



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak’ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu’nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır. Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu’nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak’ın peşine düşer.

Burak, Vildan’ın adamları tarafından kaçırılır. Kerim Aslan aynı zamanda Aslı ve Burak’ın babası polis memuru Özkan’ı şehit eden kişidir. Hakan, bahçıvan Selim’e olanlar nedeni ile kendini suçlar. Bu yüzden Selim’in eşi Leyla ve kızı Suna’ya yardımcı olmak ister. Maddi olarak zor durumda olan Leyla, Hakan’ın yardımını kabul etmez. Leyla’ya ilgisi olan Nazif durumu fırsat bilerek ortaya çıkar, Leyla’ya iş teklif eder.

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18 yaşında Esma adında bir kız, apartmanın çatı katından düşerek ölür. İhbarı alan ekibimiz olay yerine varır. Araştırma sonucu Esma’nın nişanlısı Hasan’dan yeni ayrıldığı öğrenilir. Sorguya alınmak istenen Hasan kaçar. Zengin çocuğu Bora, uyuşturucu etkisiyle tehlikeli şekilde araba kullanmaktadır. Cemal ve Ezgi aracın peşine düşer. Bora yanında bulunan kız arkadaşı Sude’yi araçtan indirip şiddet uygularken Cemal ve Ezgi tarafından yakalanır. Cemal, gelen telsiz çağrısı ile başına geleceklerden habersiz, metruk bir binaya tek başına gider. Cemal metruk binada nelerle karşılaşacaktır?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI