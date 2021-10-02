Arka Sokaklar 597. son bölümde Ali'ye tayin şoku! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kalından önemli açıklamalar: ABD ve Rusyaya tanındıysa biz de bu hakka sahibizKalın'dan önemli açıklamalar: 'ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz'#İbrahim Kalın
Milli Takımda Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladıMilli Takım'da Stefan Kuntz ilk aday kadrosunu açıkladı!#Milli Takim
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Ezgi Molaya, Musa Orhana hakaretten cezaTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza#Ezgi Mola
Yeni ayın ilk tablosu... Bakan Kocadan sonbahar uyarısı: Daha dikkatli olmalıyızYeni ayın ilk tablosu... Bakan Koca'dan sonbahar uyarısı: 'Daha dikkatli olmalıyız'#Koronavirüs
Tek kelimeyle vahşet İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlarTek kelimeyle vahşet! 'İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlar'#Yavru Köpek
Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı İlhan Daner hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! İlhan Daner hayatını kaybetti#İlhan Daner
ABDde flaş aşı kararı Zorunlu hale getirilecek...ABD'de flaş aşı kararı! Zorunlu hale getirilecek...#ABD
Aykut Kocamandan istifa kararı Maç sonu açıkladıAykut Kocaman'dan istifa kararı! Maç sonu açıkladı#Başakşehir
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdiEski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanmıştı... Cezayı duyunca kriz geçirdi#Eskişehir
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıçın davasında flaş gelişmeEmre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın davasında flaş gelişme!#Emre Aşık
Bakan Muş duyurdu İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilkBakan Muş duyurdu! İhracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinde ilk#İhracat Rakamları
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi104 yıl sonra ilk kraliyet düğünü: Gelin adını değiştirdi#George Mihailoviç Romanov
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Arka Sokaklar 597. son bölümde Ali'ye tayin şoku! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Televizyon
Arka Sokaklar 597. son bölümde Aliye tayin şoku İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar son bölüm izle ekranı yayınlandı. Cuma akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 1 Ekim tarihli son bölümünde, Aslı'nın kardeşini uyuşturucu şebekesinden kurtarmaya çalışan ekibin aksiyon dolu sahneleri dikkat çekti. Ali'nin Antalya Emniyet'ine tayininin çıkması ise gözleri Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına çevirdi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 597. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Arka Sokaklar 597. son bölüm tek parça yayınlandı. KANAL D’nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 1 Ekim Cuma akşamı sevenleri ile buluştu.Sevilen dizide bu hafta Metin'in geri dönüşü dikkat çekerken 18 yaşında Esma adında bir kızın apartmandan düşerek ölmesi merak dolu anlara neden oldu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak’ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu’nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır. Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu’nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak’ın peşine düşer.

Burak, Vildan’ın adamları tarafından kaçırılır. Kerim Aslan aynı zamanda Aslı ve Burak’ın babası polis memuru Özkan’ı şehit eden kişidir. Hakan, bahçıvan Selim’e olanlar nedeni ile kendini suçlar. Bu yüzden Selim’in eşi Leyla ve kızı Suna’ya yardımcı olmak ister. Maddi olarak zor durumda olan Leyla, Hakan’ın yardımını kabul etmez. Leyla’ya ilgisi olan Nazif durumu fırsat bilerek ortaya çıkar, Leyla’ya iş teklif eder.

Haberin Devamı

18 yaşında Esma adında bir kız, apartmanın çatı katından düşerek ölür. İhbarı alan ekibimiz olay yerine varır. Araştırma sonucu Esma’nın nişanlısı Hasan’dan yeni ayrıldığı öğrenilir. Sorguya alınmak istenen Hasan kaçar. Zengin çocuğu Bora, uyuşturucu etkisiyle tehlikeli şekilde araba kullanmaktadır. Cemal ve Ezgi aracın peşine düşer. Bora yanında bulunan kız arkadaşı Sude’yi araçtan indirip şiddet uygularken Cemal ve Ezgi tarafından yakalanır. Cemal, gelen telsiz çağrısı ile başına geleceklerden habersiz, metruk bir binaya tek başına gider. Cemal metruk binada nelerle karşılaşacaktır?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Televizyon