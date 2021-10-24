“Arka Sokaklar” 600’üncü bölümü ile zirvede

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Her cuma akşamı izleyicisi ile buluşan dizi, yayınlanan yeni bölümüyle zirvede yer aldı. Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6,60 reyting ve yüzde 17,58 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.