Arka Sokaklar 564. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Rıza Baba namlunun ucunda...

Arka Sokaklar 564. bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı Kanal D ekranlarında gelecek. Sevilen ve ilgi gören dizinin bu haftaki yeni bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Rıza Baba'nın kaçırılması karşılığında Engin Müdür'ün Nuran'ı Civan'a teslim etmek istemesi yer aldı. Engin Müdür'ün polislik hayatının bitmesine neden olabilecek kararı bu hafta heyecanlı anlara neden olacak. İşte, Arka Sokaklar yeni bölü fragmanı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Asım’ı kurtaran Rıza, Mesut, Hüsnü, Engin ve Ali’nin içerisinde bulunduğu ekip hastanedeki Asım’ı ziyarete gelirler. Bu esnada doktor, Asım’ın karın bölgesinde bir tuhaflık fark eder. Hastane yakınlarına kadar gelen Civan elinde ki kumandanın düğmesine basar, o anda Asım’ın karın boşluğunda ki bomba düzeneği çalışmaya başlar. Civan bombayı patlatır. Büyük bir kaos olur. Eş zamanlı olarak telefon konuşması için dışarı çıkan Rıza Baba, Civan tarafından kaçırılır.

Bombanın ilk şoku atlatıldıktan sonra Rıza Baba’nın olmadığını fark ederler. Yapılan incelemelerde Rıza Baba’nın, Civan tarafından bir minibüs ile kaçırıldığı anlaşılır. Minibüsün izini sürüp vardıkları noktada minibüsü terkedilmiş bir halde bulurlar, İncelemek için Ali minibüse biner ve burada da başka bir bomba düzeneğini aktive eder. Ayağını pimin üzerinden çekemez, geri sayım başlamıştır. Civan, Rıza Baba karşılığında kız kardeş Nuran’ı istemektedir. Engin Balkan önderliğinde ekibimiz Rıza Babayı sağ salim kurtarmanın peşine düşer.