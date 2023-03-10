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Arda Türkmen’in mutfağına Nurgül Yeşilçay konuk oldu

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#Arda Türkmen#Nurgül Yeşilçay#Veda Mektubu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 12:11

Kanal D’nin, her pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteri ile herkesin bir kez daha dikkatini çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay bu hafta sevilen şef Arda Türkmen mutfağına konuk oldu.  Çekimler öncesi Magazin D’den Asiye Acar’ın sorularını cevaplayan ünlü oyuncu samimi açıklamalar yaptı.

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Mutfakta çok iyi olduğunun altını çizen Nurgül Yeşilçay: “Ben mutfakta çok iyiyim hatta gayet iyiyim. Evde de yemek yapıyorum. Patlıcanlı makarnam çok meşhurdur, misafirlerim özellikle “Bize patlıcanlı makarna yap.” derler. Baya özel sipariş alıyorum.” dedi.

Alanur karakteri ile ekrana hızlı bir dönüş yapan usta oyuncu Yeşilçay, Veda Mektubu ve Alanur üzerine de çok özel açıklamalar yaptı. Alanur karakterine özellikle değinen usta oyuncu: " Her şeyden önce ben Alanur’u çok seviyorum, oynamayı da çok seviyorum. Çok eğlenceli bir kadın değil mi sizce de… Kafası bir gidiyor, bir geliyor. Önce kızlarını azarlıyor, sonra gidiyor “Ben ne yaptım?” diyor. Bir de tabi ortada büyük bir aşk var. Bence ilahi bir durum da var orada. Kadersel bir araya gelme durumu var.” Dedi.

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Sokaktan gelen tepkilere de değinen ünlü oyuncu “İnsanlar “Çok sinirlisin. Normalde de öyle misin? Kendi oğluna da böyle mi davranıyorsun?” diye soruyorlar. Bende tabi ki değilim diyorum. Alanur istediği hayatı yaşamadığı için böyle gergin ve sinirli” dedi.

 

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#Arda Türkmen#Nurgül Yeşilçay#Veda Mektubu

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