Altın Küre Ödülleri'nde neler yaşandı?

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Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre Ödülleri önceki gece The Beverly Hilton’da yapıldı. “Oppenheimer” drama dalında “en iyi film”, dahil olmak üzere toplamda 5 ödül kazandı. Filmdeki rolleriyle Cillian Murphy ‘drama dalında en iyi erkek oyuncu’, Robert Downey Jr. ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’, yönetmen Christopher Nolan ise ‘en iyi yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

Oppenheimer Altın Küre'lere damgasını vurdu ve en çok ödül alan yapım oldu... Film başrol oyuncusu Cillian Murphy'ye de ödül getirdi

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Gecenin Satırbaşları Kelebek yazarı Barbaros Tapan yazdı:

Taylor Swift törenin sunucusuna sinirlendi...

NFL'in Taylor Swift takıntısı ve erkek arkadaşının maçlarını izlerken kameraların kendisine yönelmesi nedeniyle futbol tutkunlarından tepki alan Swift i Altın Küre’nin bu seneki sunucusu komedyen Jo Koy de hedef aldı

Sunucu Jo Koy “Altın Küre ile NFL arasındaki büyük fark Altın Küre'de Taylor Swift kameralara daha az yansıyor!" dedikten sonra Taylor içkisinden bir yudum aldı ve tebessüm bile etmeden Koy’a sert bir bakış attı.

Swift daha önce konuyla ilgili olarak Time dergisinin Yılın İnsanı profili için verdiği röportajda "Sadece Travis'i desteklemek için oradayım beni çok fazla gösterdikleri için futbol tutkunu babaları kızdırdığımın farkında değilim“ demişti.

Timothee Chalemet ve Kylie Jenner salona aşk havası getirdiler.

Brie Larson, Jennifer Lopez’e çok büyük hayranı olduğunu ve çalışma ahlakına saygı duyduğunu söyledi. Jennifer Lopez, Larson’un bu sözlerine ‘beni ağlatma' diye karşılık verdi.

Altın Küre'yle damga vuran isimlerden biri The Bear dizisiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Jeremy Allen White oldu

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Selana Gomez yakın dostu Taylor Swift ile gece boyu dedikodu yaptı.

Yemekler ünlü şef Nobu tarafından yapıldı.

Golden Globe menüsü dünyaca ünlü Japon şef Nobu Matsuhisa tarafından hazırlandı

Adaylara her biri 500 000 dolar değerinde hediye paketleri armağan edildi.

Succession da televizyon dalında gecenin yıldızıydı... Dizinin başrol oyuncularından Nicholas Braun da sempatik tavırlarıyla beğeni topladı

Reese Witherspoon geceye oğluyla katıldı.

Brie Larson büyük hayranı olduğu Jennifer Lopez'le kırmızı halıda karşılaştı... Oscar'lı yıldız Lopez'le tanışırken gözyaşlarını tutamadı

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Jennifer Lopeze Ben Affleck in mutsuz yüz ifadeleri sorulunca şarkıcı tepki gösterdi. Lopez “Ben mutlu bir sorun yok insanlar onu rahat bıraksın dedi”.