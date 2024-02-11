Altan Erkekli "Derman" olmaya geliyor

Haberin Devamı

Kanal D, Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nin ardından iddialı bir yapımı daha hayata geçiyor. 13 Şubat Salı akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan D Media imzalı Senden Önce, Hakan (Alp Navruz), Merve (Sinem Ünsal) ve Sahra (Nilperi Şahinkaya) arasında geçen tutkulu bir öykünün yanı sıra; sıcak ve samimi görüntülerin ekrana geleceği mahalle hikayeleri ile de yüreklere dokunacak. Genç yetenekler ile usta isimleri aynı projede buluşturan Senden Önce’de usta oyuncu Altan Erkekli, “Derman” karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.



Derman’ı “filozof” bir karakter olarak nitelendiren Altan Erkekli, “İstanbul'un tarihi Balat semtinde yaşayan, her mahalleye özgü sevecen, sempatik karakterler vardır ya işte öyle biri Derman... Sevgiyle ve güzellikle hayatın değişebileceğini, emeğin çok yüce bir değer olduğunu, emekle dünyadaki her mutsuzluğun mutluluğa dönüşebileceğini bilen ve savunan bir karakter. Derman, manavından en güzelini, en taze olanını satmaya çalışan dürüst, bir o kadar da filozof bir kişilik.” dedi.



Haberin Devamı

“Dürüstlüğün, aşkın ve sevdanın peşinden gitmek isteyenler bu dizi ile yol almaya, yelkenlerini şişirmeye başlasınlar” diyerek Senden Önce’yi dile getiren Altan Erkekli “Dizide insanı ve duyguları anlatmaya çalışacağız. Bu duyguların dizideki karakterler ile nasıl çatışacağını ve seyirciye nasıl yansıyacağını göreceğiz. Ama şimdiden gördüğümüz ve oyuncu performansları ile de ortaya çıkan bir şey var ki o da seyircinin merakla izleyeceği ve her hafta heyecanla bekleyeceği bir dizi olacak.” İfadelerini kullandı.

ÇARŞAMBADAN ÖNCE!

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi isimler yer alıyor.

Haberin Devamı

Senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.

Senden Önce, 13 Şubat itibariyle her salı günü saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.