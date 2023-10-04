×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Almila Ada: Hayatta aileden daha önemli bir şey yok

Güncelleme Tarihi:

#Almila Ada#Üç Kız Kardeş#Kanal D
Almila Ada: Hayatta aileden daha önemli bir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:34

KANAL D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş” üçüncü sezona zaman atlamasıyla başladı.

Haberin Devamı

 Dizide ‘Dönüş’ karakterine hayat veren Almila Ada yeni sezonda yolları ayrılan kardeşler arasındaki küslüğün biteceğine inandığını söyledi.

Yeni sezon hakkında konuşan genç oyuncu, hayatta aileden daha önemli bir şey olmadığını belirtti:

“Üç kardeş iletişim eksikliğinden kaynaklanan birçok konunun birikmesi ve üzerine annelerini kaybetmeleriyle birlikte bağları oldukça zedelenmiş bir haldeler. Ama bence bu ilişki düzelecek. Birbirlerini çok severek büyümüş olan üç kız kardeş kalplerinde hataları affedecek, şefkatle tekrardan birbirlerine sarılacak gücü bulacaklar. Dönüş’ün yerinde olsam; iki kardeşle de hissettiklerim hakkında konuşur, affetmeye, pürüzleri çözmeye ve geleceğimize odaklanırdım. Sonuçta aileden daha önemli bir şey yok, kırılan dökülenleri toparlayıp tekrardan birbirlerine sarılmaları için gerekeni yapmak isterdim.”

Haberin Devamı

Almila Ada: Hayatta aileden daha önemli bir şey yok

Gözden KaçmasınYıllar sonra büyük hesaplaşmaYıllar sonra büyük hesaplaşmaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almila Ada#Üç Kız Kardeş#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!