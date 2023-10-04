Almila Ada: Hayatta aileden daha önemli bir şey yok

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Dizide ‘Dönüş’ karakterine hayat veren Almila Ada yeni sezonda yolları ayrılan kardeşler arasındaki küslüğün biteceğine inandığını söyledi.

Yeni sezon hakkında konuşan genç oyuncu, hayatta aileden daha önemli bir şey olmadığını belirtti:

“Üç kardeş iletişim eksikliğinden kaynaklanan birçok konunun birikmesi ve üzerine annelerini kaybetmeleriyle birlikte bağları oldukça zedelenmiş bir haldeler. Ama bence bu ilişki düzelecek. Birbirlerini çok severek büyümüş olan üç kız kardeş kalplerinde hataları affedecek, şefkatle tekrardan birbirlerine sarılacak gücü bulacaklar. Dönüş’ün yerinde olsam; iki kardeşle de hissettiklerim hakkında konuşur, affetmeye, pürüzleri çözmeye ve geleceğimize odaklanırdım. Sonuçta aileden daha önemli bir şey yok, kırılan dökülenleri toparlayıp tekrardan birbirlerine sarılmaları için gerekeni yapmak isterdim.”

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