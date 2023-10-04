Üç Kız Kardeş'in 56. bölümünde neler oldu? Yıllar sonra büyük hesaplaşma

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Dizinin yeni bölümünde;

Bütün aileyi, özellikle de üç kız kardeşi bir masa etrafında buluşturmayı planlayan Rüçhan, herkesi yemeğe davet etti.

Rüçhan ‘O evde işim yok’ diyen Nezahat’ı ikna için ayağına kadar gitti.

Bir yandan kızı Defne’nin Somer’i nereden tanıdığını anlamaya çalışan Türkan, diğer yandan nikah için hazırlandı. Mutsuzluğu her halinden belli olan Türkan, içini Ayla’ya döktü.

Tıpkı Rüçhan’ın planladığı gibi tüm aile Dönüş için yemekte bir araya geldi. Evlenmekten vazgeçen Türkan, üzerinde gelinliği ile masadaki yerini aldı.

Dönüş'ün yanında olmayı seçen Türkan, nikaha gitmedi.

Terk edildiğini düşünen Kartal, Türkan'la konuştuktan sonra ona hak verdi.

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Kiraz ile Defne'nin okuldaki kavgası eski eşler Somer ile Türkan'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Yıllar sonra kardeşleri ile bir araya gelen ve Dönüş'ün hastalığını öğrenen Derya, ona karşı bir adım attı. Ancak Derya'nın yaklaşımı karşılıksız kaldı.

Mine'nin gelişi aile yemeğine gölge düşürdü. Endişe, patlayan silah sesi ile daha da arttı.

Kiraz'ın varlığından biler haberdar olmadığı annesini beklemediği anda karşısında görmesi küçük kızı derinden sarstı.

Güvenliğin silahını ele geçiren Mine, son anda etkisiz hale getirildi.

Mine, saatler sonra kaçtığı kliniğe geri döndü.

Türkan'ın gerginliğinin farkında olan Kartal, onu rahatlarmak için elinden geleni yaptı.

Dönüş ile görüşmek için baba evine giden Derya'ya kapıyı halası açtı. Nezahat, Dönüş'ün evde olmadığını söyledi ve Derya'yı kapıdan geri çevirdi.

Eşi Serdar'ın peşinden Türkiye'ye giden Aylin, hasta olan kişinin Dönüş olduğunu öğrenince şoke oldu.

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Tedaviye başlamak istemeyen Aylin'in bahaneleri işe yaramadı.

Türkan ile Kartal'ın yakınlığından rahatsız olan Somer, Sadık ile dertleşti.

Sence de Kartal, Türkan'ı fazla sahiplenmemiş mi?

Tedavi için Aylin ile görüşen Dönüş, aldığı kararlardan bahsetti.

Kendime yeni bir sayfa açtım... Artık sadece sevdiklerim olacak o sayfada...

Babasının Defne'yi habersizce Somer ile görüştürdüğünü öğrenen Türkan'ın tepkisi sert oldu.

Bundan sonra Defne'yi sadece benim yanımda görürsün...

Kartal, belli etmemek için uğraşsa da içten içe Türkan'ın Somer'e dönmesinden korkmaya başladı.

Türkan ve Somer, öfkelerini ve kırgınlıklarını bir kenara bırakıp erteledikleri yüzleşmeyi yaşadılar.

Kendine engel olamayan Türkan, Somer'e sıkı sıkı sarıldı.

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Türkan'ın tavırlarına anlam vermeye çalışan Somer ise kilit soruyu sordu:

Başka biri mi var?

Kartal'a karşı sorumluluk hisseden Türkan, ona Somer ile buluştuğunu söyledi.

Mustafa'yı içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak isteyen Sevilay, Özer'den yardım istedi.

Mine'nin Kiraz'a olan özlemini gören Türkan, herkesten gizli bir şekilde anne-kızı buluşturdu.

Hastane görevlileri, bu gizli ziyareti çok geçmeden Somer'e haber verdiler.

Dizinin final sahnesinde;

Somer, hesap sormak için Türkan'ın evine gitti.

Türkan, Mine'nin iyileşmek için Kiraz'a ihtiyacı olduğunu söylese de Somer bir türlü ikna olmadı.

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İkili arasında sesler giderek yükseldi. Bu tatsız konuşmanın beklenmedik bir de şahidi vardı...