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Almila Ada: Aşkta dengeyi bulmak mümkün

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#Almila Ada#Üç Kız Kardeş#Kanal D
Almila Ada: Aşkta dengeyi bulmak mümkün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:58

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş’te rol alan Almila Ada, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dizisi hakkında konuşan ünlü oyuncu, aşka dair görüşlerini de paylaştı.

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in Dönüş’ü Almila Ada, Elele dergisinin bu ayki sayısına konuk oldu. Birbirinden renkli pozlar veren genç oyuncu hakkında merak edilenleri de anlattı.

Çocukken balerin olma hayalleri kurduğunu belirten Almila Ada, “Avrupa’da balerin olmanın hayalini kuruyordum. Benim çocukluğum, erken yaşta baleye başladığım ve sevdiğim için hep derslerle geçti. Ama o kadar yoğun antrenmanlara ve disipline rağmen çok seviyordum. Konservatuvarına girip tam zamanlı ortaokul eğitimime başladığım an; büyüdüğümde Avrupa’da okuma ve dans etme hayalim için hazırlanmaya başladım. Konservatuvarda liseyi bitirdiğim yaz, eğitimim için İngiltere’ye taşındım. Eğer çok ister ve çok çalışırsak, hayaller ya da hedefler gerçek oluyor” dedi.

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‘DÖNÜŞ’ ŞANSLI BİR ROL

Almila Ada, ‘Dönüş’ karakterini de şu sözlerle anlattı:

“Teklif ilk geldiği zaman, hem bir genç kızı hem de zaman atlamasından sonra yetişkin bir anneyi canlandıracak olmak heyecanlandırdı beni. İki aynı ama bir o kadar da farklı kadını yaratmak, hem zor hem de bir o kadar şanslı bir rol bence. Umarım ilerleyen bölümlerde, hikâyenin o kısmına da eşlik edecek izleyicilerimiz.”

Oyuncu, “Aşkta dengeyi bulmak mümkün mü?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bence mümkün. İlişkide aşk, güven, sorumluluk, sevgi, hoşgörü gibi her şey karşılıklı olduğu zaman; özel ve doğru dengede oluyor. Tabii hayatın koşuşturmasıyla gelen birçok sebepten dolayı denge kayıyor. Önemli olan, iki kişinin o dengeyi düzeltmek ve korumak için gösterdiği özenden ve verdiği değerden geçiyor.”

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#Almila Ada#Üç Kız Kardeş#Kanal D

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