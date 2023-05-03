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Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu?

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kzrdeş#Üç Kız Kardeş 48. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 00:00

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 48. bölümünde mahkeme günü geldi çattı... Somer ve Türkan en zor karar için salondaki yerlerini aldılar.

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Dizinin yeni bölümünde;

Somer'in Mine ile birlikte yemeğe çıkacağını öğrenen Türkan ikiliyi takip etti.

Kocası ile kızının annesinin samimi fotoğraflarını çeken Türkan, yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

Ben senin gibi arkadan iş çevirmem Somer Korman! Bak apaçık niyetimle karşındayım... Mahkemede çok büyük hesaplaşacağız!

Türkan'ın yaptıklarına bir anlam vermeye çalışan Somer, onunla birlikte eve döndü.

Evinin etrafında gizlice çekilen fotoğrafları Somer'in yüzüne çarpan Türkan, "Ben senin gibi birini nasıl sevmişim?" dedi.

SEN NASIL İĞRENÇ BİR İNSANSIN!

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

Annesinin çektirdiği fotoğrafların sorumluluğunu üstlenen Somer, "Evi terk ettiğin ilk günlerde seni korumak için yaptım" dedi.

Somer, Türkan'ın öfkenlenmesinin nedenlerini annesi ile de paylaştı.

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RÜÇHAN, KARARININ ARKASINDA DURDU

Derya'nın yurttan kovulduğunu öğrenen Mustafa, onu el mahkum annesinin evine getirdi.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

Bu duruma tepki gösteren Sevilay, Mustafa'nın evde olmadığı her an Derya'ya baskı yapmaya başladı.

Türkan'ı kanatlarının altına alan Rüçhan, boşanmaya engel olmak için harekete geçti.

Sevilay'ın gerçek yüzünü öğrenen Özer, kendisini affettirebilmek için tüm hisselerini Rüçhan'a devretti.

İş çıkışı annesini ziyarete giden Türkan'a Nesrin'in tavrı netti.

NESRİN, TÜRKAN'A NASIL BASKI KURDU

Türkan'ın Rüçhan'ın yanında çalıştığını öğrenen ve ona iş görüşmesi ayarlayan Nesrin'in çabaları sonuçsuz kaldı.

Somer doğunca Rüçhan Hanım yüzde 15 hisseyi torununa devredecek. Onun haklarını temsil edebilmek için şirkette kalmam gerekiyor...

Annesinin evinde unuttuğu şalı almak için odaya giren Türkan, dolapta Derya'nın gelin çiçeğini buldu.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

Dönüş'ün geçmişin peşine düştüğünü öğrenen Sadık, kızını inandırmak için elindeki bebeklik fotoğrafına bir hikaye uydurdu.

Somer'i Türkan'a bırakmamaya kararlı olan Mine, taktik değiştirdi.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

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Somer'in yanındaymış ve destekçisiymiş gibi görünmeye çalışan Mine "Benimle yada bensiz hep mutlu olmanı isterim" dedi.

Rüçhan'ın ziyarete giden Mustafa ve Derya, gizli nikahın haberini verdiler.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

İkiliyi Rüçhan'ın odasından çıkarken gören Türkan, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Türkan'ı sakinleştirmek Somer'e düştü.

Oğlu ile gelinini aynı masada buluşturmayı kafasına koyan Rüçhan, onları birbirlerinden habersiz bir şekilde restorana davet etti.

TÜRKAN VE SOMER'E BARIŞ OPERASYONU

Rüçhan ile toplantı yapacağını sana Türkan Somer'i görünce; annesiyle yemek yiyeceğini sana Somer ise Türkan'ı görünce büyük şok yaşadı.

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O kadar emek verdiniz. Çok güzel helalleşin...

İkilinin gergin başlayan yemeği yerini önce kahkahalara sonra ise derin bir hüzüne bıraktı.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

Yaşananların ardından artık oğlunun ve karısının hayatında yeri olmadığını düşünen Özer, eşyalarını toplayıp malikaneden ayrıldı.

ÖZER'DEN VEDA

Biz çok güzel günler yaşamadık maalesef ama ben senden razıyım Rüçhan

Dizinin final sahnesinde;

Duruşma için adliyeye birlikte giden Somer ve Türkan avukatlarıyla birlikte salondaki yerlerini aldılar.

Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu

Hakim boşanmaya kararlı olan ikiliye o zor soruyu sordu:

Biriniz 'ben eşimi sevmiyorum, ona tahammülüm yok' diyebilir mi?

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#Üç Kız Kzrdeş#Üç Kız Kardeş 48. Bölüm#Kanal D

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