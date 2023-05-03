Adliyeye birlikte geldiler... Rüya evlilik bitiyor mu?

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Dizinin yeni bölümünde;

Somer'in Mine ile birlikte yemeğe çıkacağını öğrenen Türkan ikiliyi takip etti.

Kocası ile kızının annesinin samimi fotoğraflarını çeken Türkan, yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

Ben senin gibi arkadan iş çevirmem Somer Korman! Bak apaçık niyetimle karşındayım... Mahkemede çok büyük hesaplaşacağız!

Türkan'ın yaptıklarına bir anlam vermeye çalışan Somer, onunla birlikte eve döndü.

Evinin etrafında gizlice çekilen fotoğrafları Somer'in yüzüne çarpan Türkan, "Ben senin gibi birini nasıl sevmişim?" dedi.

SEN NASIL İĞRENÇ BİR İNSANSIN!

Annesinin çektirdiği fotoğrafların sorumluluğunu üstlenen Somer, "Evi terk ettiğin ilk günlerde seni korumak için yaptım" dedi.

Somer, Türkan'ın öfkenlenmesinin nedenlerini annesi ile de paylaştı.

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RÜÇHAN, KARARININ ARKASINDA DURDU

Derya'nın yurttan kovulduğunu öğrenen Mustafa, onu el mahkum annesinin evine getirdi.

Bu duruma tepki gösteren Sevilay, Mustafa'nın evde olmadığı her an Derya'ya baskı yapmaya başladı.

Türkan'ı kanatlarının altına alan Rüçhan, boşanmaya engel olmak için harekete geçti.

Sevilay'ın gerçek yüzünü öğrenen Özer, kendisini affettirebilmek için tüm hisselerini Rüçhan'a devretti.

İş çıkışı annesini ziyarete giden Türkan'a Nesrin'in tavrı netti.

NESRİN, TÜRKAN'A NASIL BASKI KURDU

Türkan'ın Rüçhan'ın yanında çalıştığını öğrenen ve ona iş görüşmesi ayarlayan Nesrin'in çabaları sonuçsuz kaldı.

Somer doğunca Rüçhan Hanım yüzde 15 hisseyi torununa devredecek. Onun haklarını temsil edebilmek için şirkette kalmam gerekiyor...

Annesinin evinde unuttuğu şalı almak için odaya giren Türkan, dolapta Derya'nın gelin çiçeğini buldu.

Dönüş'ün geçmişin peşine düştüğünü öğrenen Sadık, kızını inandırmak için elindeki bebeklik fotoğrafına bir hikaye uydurdu.

Somer'i Türkan'a bırakmamaya kararlı olan Mine, taktik değiştirdi.

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Somer'in yanındaymış ve destekçisiymiş gibi görünmeye çalışan Mine "Benimle yada bensiz hep mutlu olmanı isterim" dedi.

Rüçhan'ın ziyarete giden Mustafa ve Derya, gizli nikahın haberini verdiler.

İkiliyi Rüçhan'ın odasından çıkarken gören Türkan, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Türkan'ı sakinleştirmek Somer'e düştü.

Oğlu ile gelinini aynı masada buluşturmayı kafasına koyan Rüçhan, onları birbirlerinden habersiz bir şekilde restorana davet etti.

TÜRKAN VE SOMER'E BARIŞ OPERASYONU

Rüçhan ile toplantı yapacağını sana Türkan Somer'i görünce; annesiyle yemek yiyeceğini sana Somer ise Türkan'ı görünce büyük şok yaşadı.

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O kadar emek verdiniz. Çok güzel helalleşin...

İkilinin gergin başlayan yemeği yerini önce kahkahalara sonra ise derin bir hüzüne bıraktı.

Yaşananların ardından artık oğlunun ve karısının hayatında yeri olmadığını düşünen Özer, eşyalarını toplayıp malikaneden ayrıldı.

ÖZER'DEN VEDA

Biz çok güzel günler yaşamadık maalesef ama ben senden razıyım Rüçhan

Dizinin final sahnesinde;

Duruşma için adliyeye birlikte giden Somer ve Türkan avukatlarıyla birlikte salondaki yerlerini aldılar.

Hakim boşanmaya kararlı olan ikiliye o zor soruyu sordu: