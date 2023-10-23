Ali Taran: Acun şaka yapıyor sandım

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Ünlü reklamcı Ali Taran, “Roksan ile Laf Arası” adlı YouTube programında Roksan Kunter’in sorularını yanıtladı. İlk kez “Yetenek Sizsiniz”de seyirci karşısına çıkan Taran, o program için aldığı teklifi başta şaka zannettiğini söyledi: “Bodrum’da gazeteci kılığına girip Fatih Terim’e bir şaka yaptım. İskeledeyken Acun Ilıcalı da geldi, ilk o zaman tanıştık. Birkaç gün sonra telefonum çaldı. Aslında tanımadığım numaraları açmam ama bunu açtım. Arayan Acun Ilıcalı’ydı. Bir program düşündüklerini, buna sıcak bakıp bakmayacağımı sordu. Ben bana şaka yapıldığını zannederek ‘Sıcak bakarım’ dedim. Telefon konuşması bittikten sonra uzun bir süre haber almadım. Daha sonra kendisiyle konuşunca aslında şaka olmadığını ve ‘Yetenek Sizsiniz’e jüri üyesi olmaya davet edildiğimi anladım. Hatta programın ismini ben koydum ve logosunu yaptım.”

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Acun Ilıcalı isterse yeni bir TV projesi yapabileceğini de dile getiren Ali Taran ayrıca “O Ses, Yetenek Sizsiniz , Yok Böyle Dans’ın isimlerini ben buldum ve logolarını ben yaptım. Exxen’in de reklam ajansıyım. İsim babası da benim, logosunu da ben yaptım” dedi.

Lefter’e mektup yazdım

Ali Taran, çocukken futbolcu olma hayalleri kurduğunu da açıkladı. “Çocukken futbolcu olmak istiyordum, Amerika’dayken okul takımına seçildim. Hatta orada oynarken bir kulüpten istediler, orada oynadım” diyen Taran, bir de itirafta bulundu: “Futbolcu olmak için Lefter’e mektup yazdım.”