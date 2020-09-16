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Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Aksiyon ve romantizm

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Aksiyon ve romantizm
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Kanal D’nin iddialı dizisi “Yeni Hayat” büyük beğeni kazandı. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla tam not olan dizi, aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor.

Yeni Hayat”ın heyecan yüklü sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor. Bordo bereliyken koruma olarak hayatını kazanmaya başlayan Adem’i canlandıran Serkan Çayoğlu, tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmıyor. Dizinin yeni bölümüne ise Tayanç Ayaydın, çatışma sahnesiyle damga vuracak. Ayaydın’ın canlandırdığı Timur, karısı Yasemin’i (Melisa Aslı Pamuk) korumak için ateş altında kalacak.

MÜSLÜM GÜRSES’Lİ TANITIM
“Yeni Hayat”ın yarın ekrana gelecek üçüncü bölüm tanıtımında Müslüm Gürses’in yorumladığı “Gönül” şarkısı kullanıldı. Aksiyon ve romantizmin bir arada yer aldığı dizinin üçüncü bölümü merak uyandırdı. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif yazıyor. “Yeni Hayat”ın yönetmenleri ise Başak Soysal ve Cem Özüduru.

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