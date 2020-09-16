Aksiyon ve romantizm

“Yeni Hayat”ın heyecan yüklü sahneleri sosyal medyada çok konuşuluyor. Bordo bereliyken koruma olarak hayatını kazanmaya başlayan Adem’i canlandıran Serkan Çayoğlu, tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmıyor. Dizinin yeni bölümüne ise Tayanç Ayaydın, çatışma sahnesiyle damga vuracak. Ayaydın’ın canlandırdığı Timur, karısı Yasemin’i (Melisa Aslı Pamuk) korumak için ateş altında kalacak.



MÜSLÜM GÜRSES’Lİ TANITIM

“Yeni Hayat”ın yarın ekrana gelecek üçüncü bölüm tanıtımında Müslüm Gürses’in yorumladığı “Gönül” şarkısı kullanıldı. Aksiyon ve romantizmin bir arada yer aldığı dizinin üçüncü bölümü merak uyandırdı. Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in üstlendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif yazıyor. “Yeni Hayat”ın yönetmenleri ise Başak Soysal ve Cem Özüduru.