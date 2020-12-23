Akrep dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu
Akrep dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı, senaryosunu Erkan Birgören’in kaleme aldığı dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Akrep dizisinde Demet Akbağ Perihan karakterine, Evrim Alasya Ferda karakterine hayat veriyor. İşte Akrep oyuncuları ve konusu
Akrep dizisi oyuncuları arasında birçok tanınan isim ve genç oyuncu bulunuyor. Dizinin kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun gibi isimler yer alıyor. Perihan ve Ferda arasında yaşananların aktarıldığı Akrep dizisi hakkında bilgiler…
AKREP DİZİSİ OYUNCULARI
Akrep dizisi oyuncuları arasında Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer alıyor.
Perihan - Demet Akbağ
Ferda – Evrim Alasya
Fikret – Bekir Aksoy
Aras – Yusuf Çim
Ayşem -Beril Pozam
Şahin -Taha Baran Özbek
Duru – Aslı Melisa Uzun
Merve – Müge Su Şahin
İpek – Esila Umut
Hacer - Demet Gül
Ece – Ahsen Türkyılmaz
Berna – Başak Daşman
AKREP DİZİSİ KONUSU
Akrep dizisinin konusu şu şekilde:
Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!
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