Akrep dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosu

Akrep dizisi oyuncuları arasında birçok tanınan isim ve genç oyuncu bulunuyor. Dizinin kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun gibi isimler yer alıyor. Perihan ve Ferda arasında yaşananların aktarıldığı Akrep dizisi hakkında bilgiler…

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Akrep dizisi oyuncuları arasında Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz yer alıyor.

Perihan - Demet Akbağ

Ferda – Evrim Alasya

Fikret – Bekir Aksoy

Aras – Yusuf Çim

Ayşem -Beril Pozam

Şahin -Taha Baran Özbek

Duru – Aslı Melisa Uzun

Merve – Müge Su Şahin

İpek – Esila Umut

Hacer - Demet Gül

Ece – Ahsen Türkyılmaz

Berna – Başak Daşman

AKREP DİZİSİ KONUSU

Akrep dizisinin konusu şu şekilde:

Perihan Emgen; kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir! Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur! Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır!